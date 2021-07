Pięćdziesiąt pięć lat temu miałam szczęście wręczyć Puchar Świata Bobby'emu Moore'owi i widziałam, co to dla graczy, trenerów i sztabu pomocniczego oznacza dotarcie i wygranie finału dużego międzynarodowego turnieju piłkarskiego. Chcę wysłać gratulacje ode mnie i od mojej rodziny dla was wszystkich z powodu dotarcia do finału Mistrzostw Europy oraz przesłać moje najlepsze życzenia na jutro z nadzieją, że w historii zapisze się nie tylko wasz sukces, ale także duch, zaangażowanie i duma, z jaką się zaprezentowaliście - napisała Elżbieta II w liście zaadresowanym do Southgate'a.

W niedzielę wieczorem Anglia zagra z Włochami na Wembley o piłkarskie mistrzostwo Europy. Dla reprezentacji Anglii będzie to dopiero drugi w historii udział w finale wielkiego piłkarskiego turnieju. Pierwszym było zwycięstwo 4:2 nad Niemcami w finale mistrzostw świata w 1966 r., które rozgrywane były w Anglii. Po meczu rozegranym na starym stadionie Wembley Elżbieta II wręczyła wówczas Puchar Świata kapitanowi reprezentacji Anglii Bobby'emu Moore'owi.