FC Salzburg, Zenit Sankt Petersburg, Betis Sewilla, Sporting Lizbona, Fenerbahce Stambuł i Dynamo Kijów dołączyły w czwartek do siedmiu zespołów, które już w poprzedniej serii spotkań zapewniły sobie grę w 1/16 finału.

Dynamo wygrało w Kazachstanie po bramce Benjamina Verbica. Dzięki temu zwycięstwu ukraiński zespół z dorobkiem 11 punktów umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli grupy K. Cały mecz w zespole gości rozegrał Kędziora. W drugim spotkaniu w tej grupie FK Jablonec przegrał u siebie Rennes 0:1.

Dobre spotkanie w barwach Łudogorca Razgrad zaliczyli Jacek Góralski i Jakub Świerczok. Ich zespół przed tą kolejką nie miał szans na awans z grupy A, ale zremisował na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 1:1. Góralski rozegrał cały mecz, a Świerczok zszedł z boiska w 82. minucie mając na koncie asystę.

Poza kadrą Girondins Bordeaux znalazł się Igor Lewczuk. Jego zespół wygrał u siebie ze Slavią Praga 2:0. Wynik ten nie poprawił sytuacji francuskiego zespołu, który zamyka tabelę grupy C, a skomplikował szanse Słowaków. Udział w kolejnej rundzie zapewnił sobie Zenit St. Petersburg, który pokonał u siebie FC Kopenhaga 1:0.

Awans do 1/16 finału przypieczętował Sporting Lizbona, który pokonał na wyjeździe Karabach Agdam 6:1. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrał Jakub Rzeźniczak, który już na początku został ukarany żółtą kartką. Tym samym Sporting dołączył do Arsenalu, który już wcześniej był pewny awansu, a w czwartek wygrał w Kijowie z Vorsklą Połtawa 3:0.

Emocji zabrakło w grupie D. Dinamo Zagrzeb, pewne gry w następnej fazie, bezbramkowo zremisowało na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł. W zespole gości w doliczonym czasie gry wszedł na boisko Damian Kądzior. Bezbramkowy remis padł również w spotkaniu RSC Anderlecht - Spartak Trnawa. W zespole gości do 93. minuty grał Patryk Małecki. Wobec takich wyników awans do kolejnej fazy zapewniło sobie Fenerbahce.

Łukasza Piotrowskiego zabrakło w kadrze RKC Genk, a jego zespół zremisował na wyjeździe 2:2 z Malmoe FF. Belgijski zespół z dorobkiem ośmiu punktów utrzymał prowadzenie w grupie I. Jeden mniej ma Besiktas, który pokonał na wyjeździe Sarpsborg 3:2. Przed ostatnią kolejką spotkań wszystkie cztery zespoły mają szanse na awans do 1/16 finału.

Faza grupowa LE potrwa do 13 grudnia. Awans do 1/16 finału uzyskają po dwie najlepsze drużyny, do których dołączą trzecie ekipy z grup LM. Finał zaplanowano na 29 maja 2019 w Baku.