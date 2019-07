Zgodnie z przewidywaniami stroną przeważającą w tym meczu był Piast, ale dopiero w ostatnich minutach zdołał zdobyć gole na wagę zwycięstwa.

W 22. min drużyna z Łotwy cieszyła z objęcia prowadzenia. Wówczas Roman Debełko wykorzystał fakt, że Marcin Pietrowski za krótko zagrał do swojego golkipera i napastnik pochodzący z Doniecka przejął piłkę. Mając przed sobą tylko pustą bramkę dokonał formalności.

Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 0:1, zaś mistrz Polski miał właściwie tylko jedną okazję do zdobycia gola (i to przypadkowo). W 14. min - po centrze Joela Valencii - Olegs Laizans tak odbił piłkę, że mało nie zaskoczył Robersa Ozolsa.

Po przerwie, do 66. min gra toczyła się niemal na połowie FK Ryga. Wówczas Piast wyrównał. Po dośrodkowaniu z prawej strony rezerwowego Martina Konczkowskiego najlepiej do piłki wyskoczył Jakub Czerwiński i głową skierował ją do siatki.

W 82. i 85. dwa gole zdobył Jorge Felix. W pierwszym przypadku wykorzystał dośrodkowanie Thomasa Hateleya, zaś trzy minuty później zakończył składną akcję gliwiczan.

Na cztery minuty przed końcem spotkania Piast ponownie stracił gola w niesamowitych okolicznościach. Jeden z piłkarzy FK Ryga z okolic połowy boiska posłał piłkę w kierunku bramki przeciwnika. Przed polem karnym stał Uros Korun. Chociaż nie był atakowany przez rywala, zdecydował się odbić ją głową w kierunku swojej bramki. Zaskoczony obrotem sprawy Plach był zbyt daleko, aby ją odbić.

Obie drużyny znalazły się na tym etapie LE, gdyż wcześniej odpadły z walki o Ligę Mistrzów. W pierwszej rundzie kwalifikacji gliwiczanie okazali sie gorsi od BATE Borysow, zaś drużyna z Rygi od ekipy Dundalk FC.

Piast Gliwice - FK Ryga 3:2 (0:1).

Bramki: 0:1 Roman Debełko (22), 1:1 Jakub Czerwiński (66-głową), 2:1 Jorge Felix (82-głową), 3:1 Jorge Felix (85), 3:2 Uros Korun (86-samobójcza).

Żółte kartki: Piast Gliwice - Marcin Pietrowski; FK Ryga - Giorgios Valerianos, Kamil Biliński.

Sędziował: Manuel Schuettengruber (Austria). Widzów: 5 100

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Marcin Pietrowski, Uros Korun, Jakub Czerwiński - Mikkel Kirkeskov, Thomas Hateley, Patryk Dziczek, Jorge Felix, Gerard Badia (62, Martin Koczkowski) - Joel Valencia (74, Patryk Sokołowski), Piotr Parzyszek (87. Dominik Steczyk).

FK Ryga: Robers Ozols - Elvis Stuglis, Giorgios Valerianos, Stepan Panic, Ritvars Rugins - Wjaczesław Szarpar, Olegs Laizans, Tomislav Saric - Felipe Brisola (43. Aleksejs Visnakovs), Roman Debełko (84. Kamil Biliński), Deniss Rakels (80. Joel Bopesu).