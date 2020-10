Wicemistrzowie Polski rozgrywki fazy grupowej LE rozpoczęli tydzień temu od porażki u siebie z Benficą Lizbona (2:4), Rangersi z kolei wygrali w Belgii ze Standardem Liege 2:0. Trener Szkotów, znakomity przed laty piłkarz reprezentacji Anglii Steven Gerrard, uważnie śledził pojedynek Lecha z Portugalczykami.

"Był to otwarty pojedynek, w którym mogło być więcej bramek. Przypominał trochę mecz koszykówki z ciągłymi atakami z jednej i z drugiej strony. Mecz przez długie momenty był bardzo wyrównany. Dopilnujemy, abyśmy byli zorganizowani i utrzymali naszą formę, ponieważ ten zespół może cię skrzywdzić" - ocenił.

Z kolei szkoleniowiec "Kolejorza" Dariusz Żuraw uważa, że jego podopieczni zmierzą się z doskonale zorganizowanym zespołem w defensywie i będzie niezwykle trudno stworzyć okazje bramkowe.

"Rangersi grają też trochę inaczej niż my, przede wszystkim solidniej i w bardziej zdyscyplinowany sposób w obronie. Po stracie piłki bardzo szybko wracają do swojego ustawienia. Oczywiście, mają duży potencjał z przodu, po przechwycie piłki wyprowadzają szybkie kontry. Natomiast to, że tracą tak mało bramek to nie jest przypadek. Jeśli uda nam się stworzyć w jutrzejszym meczu jakieś sytuacje, to nie będzie ich za wiele. Dlatego musimy być bardzo skoncentrowani, żeby je wykorzystać" - podkreślił.

Lechici w Glasgow wystąpią bez Tiby, Kamińskiego i Crnomarkovica - cała trójka ma niegroźne urazy. Do składu wraca Lubomir Satka po przymusowej pauzie za żółte kartki.

W innym meczu grupy D Benfica zmierzy się ze Standardem.