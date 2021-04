Zaliczka "Czerwonych Diabłów" 2:0 z Hiszpanii nie dawała w rewanżu większych nadziei Granadzie, która debiutowała w tym sezonie w europejskich pucharach. W szóstej minucie meczu na Old Trafford resztki wątpliwości rozwiał Urugwajczyk Edinson Cavani, który dał gospodarzom prowadzenie. W jednej z ostatnich akcji tego meczu własnego bramkarza pokonał gracz Granady Jesus Vallejo i gospodarze pewnie awansowali do półfinału.

Roma znacznie bardziej napracowała się w dwumeczu z Ajaxem. Wprawdzie w Amsterdamie wygrała 2:1, jednak na początku drugiej połowy rewanżu straciła bramkę po uderzeniu Briana Brobbeya. Kilka chwil później goście cieszyli się z gola na 2:0, ale krótko, bo sędzia po obejrzeniu powtórki dopatrzył się faulu w ofensywie i trafienia nie uznał.

To jednak zmotywowało Romę do bardziej zdecydowanej gry, która przyniosła efekt w 72. minucie. Wówczas akcję z lewej strony boiska wykończył Bośniak Edin Dżeko, doprowadzając do remisu 1:1. Ajax do końca starał się o drugą bramkę, która oznaczałaby konieczność rozegrana dogrywki, jednak rzymianie bronili się skutecznie.

Arsenal również nie miał w czwartek łatwego zadania w Pradze. W ubiegłym tygodniu tylko zremisował u siebie ze Slavią 1:1 i nie mógł pozwolić sobie na bezbramkowy remis. "Kanonierzy" nie pozostawili jednak niżej notowanemu rywalowi żadnych złudzeń w rewanżu i rozgromili go 4:0 po golach Nicolasa Pepe (18.), dwóch Alexandre'a Lacazette'a (21. z karnego i 77.) oraz Bukayo Saki (24.).

Kolejnym rywalem londyńczyków będzie Villarreal, prowadzony przez trenera Unaia Emery'ego - "specjalistę" od Ligi Europy. Bask trzykrotnie triumfował w tych rozgrywkach z Sevillą, raz dotarł do finału z... Arsenalem.

"Żółta Łódź Podwodna" okazała się lepsza od Dinama Zagrzeb. W pierwszym meczu zwyciężyła na wyjeździe 1:0, w rewanżu u siebie - 2:1.

Półfinały odbędą się 29 kwietnia i 6 maja. Finał ma zostać rozegrany 26 maja w Gdańsku.

Wyniki ćwierćfinałów LE (gwiazdka oznacza awans): *AS Roma - Ajax Amsterdam 1:1 (0:0); pierwszy mecz 2:1 *Manchester United - Granada 2:0 (1:0); 2:0 Slavia Praga - *Arsenal Londyn 0:4 (0:3); 1:1 *Villarreal - Dinamo Zagrzeb 2:1 (2:0); 1:0