Wielu spodziewa się, że w finale tegorocznej edycji LE w Gdańsku zagrają dwa angielskie kluby i taki scenariusz wciąż jest prawdopodobny. Manchester United już swoje zadanie praktycznie zakończył, ale Arsenal będzie musiał się jeszcze napracować w rewanżu 6 maja.

Reklama

Na Old Trafford "Czerwone Diabły" długo jednak nie mogły czuć się komfortowo. Wprawdzie w dziewiątej minucie Portugalczyk Bruno Fernandes dał im prowadzenie, ale już w 15. do wyrównania z rzutu karnego doprowadził kapitan Romy Lorenzo Pellegrini, a w 34. gola uzyskał Bośniak Edin Dżeko i do przerwy to goście prowadzili 2:1.

Druga połowa to już całkowita dominacja gospodarzy. Najpierw z dobrej strony pokazał się 34-letni Urugwajczyk Edinson Cavani, który zdobył bramki w 48. i 64. minucie, na 4:2 podwyższył z rzutu karnego Fernandes (71.), a dzieła zniszczenia dopełnili Francuz Paul Pogba (75.) oraz Mason Greenwood (86.).

Trudno spodziewać się, aby w rewanżu Roma była w stanie zwyciężyć u siebie różnicą czterech bramek, więc drużyna prowadzona przez Norwega Ole Gunnara Solskjaera może już myśleć o finale w Gdańsku.

W Villarreal gospodarze zwyciężyli 2:1 i pewnie przed meczem wzięliby w ciemno taki wynik, ale biorąc pod uwagę przebieg spotkania mogą być rozczarowani. Już po dwóch kwadransach prowadzili 2:0 dzięki bramkom Manu Triguerosa (5. minuta) oraz Raula Albiola (29.), a do tego goście stracili w 57. minucie jednego piłkarza - wówczas drugą żółtą kartkę zobaczył Hiszpan Dani Ceballos.

"Żółta Łódź Podwodna", która do tej pory grała lepiej od rywali, nie wykorzystała tej szansy na poprawienie rezultatu i wypracowanie korzystniejszej sytuacji przed rewanżem. Do tego w 73. minucie straciła bramkę - z rzutu karnego do siatki trafił reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej Nicolas Pepe.

W 80. minucie siły się wyrównały, ponieważ drugą żółtą kartką ukarany został Etienne Caopue. Na domiar złego Francuz przy tym faulu ucierpiał bardziej niż jego rywal, a czerwoną kartkę zobaczył opuszczając boisko na noszach.

"Ostatecznie utrzymaliśmy rywali przy życiu. Wygraliśmy, ale patrząc na przebieg meczu powinniśmy byli ugrać znacznie więcej. Arsenal wyjeżdża z wynikiem, na jaki nie zasłużył" - ocenił Trigueros.

Villarreal jest prowadzony przez trenera Unaia Emery'ego, który wcześniej pracował w Arsenalu i doprowadził londyński klub do finału LE. W latach pracy w Sevilli triumfował w tych rozgrywkach trzy razy z rzędu.

Wyniki i program półfinałów LE:

czwartek, 29 kwietnia

Manchester United - AS Roma 6:2 (1:2)

Villarreal - Arsenal Londyn 2:1 (2:0)

rewanże

czwartek, 6 maja

Arsenal Londyn - Villarreal (godz. 21.00)

AS Roma - Manchester United (21.00)

Finał 26 maja w Gdańsku.