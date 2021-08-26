Legia Warszawa 2:1 Slavia Praga (0:1). Pierwszy mecz: 2:2; Awans - Legia Warszawa.
Bramki: 0:1 Ubong Ekpai (45.), 1:1 Mahir Emreli (59.), 2:1 Mahir Emreli (70.).
Legia Warszawa: Artur Boruc - Maik Nawrocki, Mateusz Wieteska, Mateusz Hołownia (56. Tomas Pekhart) - Artur Jędrzejczyk, Bartosz Slisz, Andre Martins (25. Rafael Lopes), Filip Mladenović - Josue, Luquinhas - Mahir Emreli (80. Ernest Muci).
Slavia Praga: Ondrej Kolar - Alexander Bah (71. Abdallah Sima), Ondrej Kudela, David Zima, Jan Boril - Jakub Hromada (70. Ibrahim Traore), Tomas Holes - Ubong Ekpai, Nicolae Stanciu (81. Peter Olayinka), Ivan Schranz (81. Michael Krmencik) - Stanislav Tecl (65. Ondrej Lingr).
Żółte kartki: Legia Warszawa - Mateusz Hołownia, Filip Mladenović, Rafael Lopes; Slavia Praga - Ubong Ekpai, Ondrej Kudela, Jan Boril. Czerwona kartka: Tomas Holes (3.).
Sędzia: Artur Soares Dias (Portugalia).