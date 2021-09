W środę Legii zwycięstwo zapewnił w doliczonym czasie drugiej połowy reprezentant Kosowa Lirim Kastrati. W Leicester, gdzie grali faworyci grupy, długo wszystko przebiegało pod dyktando gospodarzy. W szóstej minucie prowadzenie dał im Hiszpan Ayoze Perez, a w 64. podwyższył je Harvey Barnes.

Napoli nie złożyło jednak broni, a bohaterem włoskiego zespołu został Nigeryjczyk Victor Osimhen, który wpisał się na listę strzelców w 69. i 87. minucie. W barwach gości do 64. minuty grał Piotr Zieliński, a rezerwowym bramkarzem był Hubert Idasiak.

W czwartek w Lidze Europy wystąpiło dwóch innych polskich piłkarzy i obaj cieszyli się ze zwycięstwa. Łukasz Fabiański, bramkarz West Ham United, zachował czyste konto w wyjazdowym spotkaniu z Dinamem Zagrzeb w grupie H (2:0), a Michał Karbownik rozegrał cały mecz w barwach Olympiakosu Pireus w starciu z Royalem Antwerpia w grupie D (2:1).

W grupie E doszło do spotkania dwóch drużyn Polaków, w którym jednak biało-czerwoni nie wystąpili: Lokomotiw Moskwa Macieja Rybusa zremisował u siebie z Olympique Marsylia Arkadiusza Milika 1:1. W drugim starciu tej grupy Galatasaray Stambuł wygrał u siebie z Lazio Rzym 1:0.

W grupie B spotkanie Monaco ze Sturmem Graz (1:0) z ławki rezerwowych gospodarzy oglądał bramkarz Radosław Majecki. W drugiej parze ekipa PSV Eindhoven zremisowała z Realem Sociedad 2:2.

Ciekawie było w grupie G - w dwóch meczach padło 10 bramek. Po zaciętym spotkaniu Betis Sewilla pokonał u siebie Celtic FC 4:3, natomiast Bayer Leverkusen szybko stracił bramkę w wyjazdowe potyczce z Ferencvarosem Budapeszt, ale ostatecznie zwyciężył 2:1.

Faza grupowa LE potrwa do 9 grudnia. Finał odbędzie się 18 maja 2022 roku w Sewilli.

Wyniki 1. kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy:



grupa A

Broendby Kopenhaga - Sparta Praga 0:0

Rangers FC - Olympique Lyon 0:2 (0:1)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Olympique Lyon 1 1 0 0 2-0 3

2. Broendby Kopenhaga 1 0 1 0 0-0 1

. Sparta Praga 1 0 1 0 0-0 1

4. Rangers FC 1 0 0 1 0-2 0



grupa B

AS Monaco - Sturm Graz 1:0 (0:0)

PSV Eindhoven - Real Sociedad 2:2 (1:2)



1. AS Monaco 1 1 0 0 1-0 3

2. PSV Eindhoven 1 0 1 0 2-2 1

. Real Sociedad 1 0 1 0 2-2 1

4. Sturm Graz 0 0 0 1 0-1 0



grupa C

Spartak Moskwa - Legia Warszawa 0:1 (0:1) - mecz rozegrany w środę

Leicester City - SSC Napoli 2:2 (1:0)



1. Legia Warszawa 1 1 0 0 1-0 3

2. Leicester City 1 0 1 0 2-2 1

. SSC Napoli 1 0 1 0 2-2 1

4. Spartak Moskwa 1 0 0 1 0-1 0



grupa D

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Stambuł 1:1 (1:1)

Olympiakos Pireus - Royal Antwerpia 2:1 (0:0)



1. Olympiakos Pireus 1 1 0 0 2-1 3

2. Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 1-1 1

. Fenerbahce Stambuł 1 0 1 0 1-1 1

4. Royal Antwerpia 1 0 0 1 1-2 0



grupa E

Galatasaray Stambuł - Lazio Rzym 1:0 (0:0)

Lokomotiw Moskwa - Olympique Marsylia 1:1 (0:0)



1. Galatasaray Stambuł 1 1 0 0 1-0 3

2. Lokomotiw Moskwa 1 0 1 0 1-1 1

. Olympique Marsylia 1 0 1 0 1-1 1

4. Lazio Rzym 1 0 0 1 0-1 0



grupa F

Crvena Zvezda Belgrad - Sporting Braga 2:1 (0:0)

FC Midtjylland - Łudogorec Razgrad 1:1 (1:1)



1. Crvena Zvezda Belgrad 1 1 0 0 2-1 3

2. FC Midtjylland 1 0 1 0 1-1 1

. Łudogorec Razgrad 1 0 1 0 1-1 1

4. Sporting Braga 1 0 0 1 1-2 0



grupa G

Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapest 2:1 (1:1)

Betis Sewilla - Celtic Glasgow 4:3 (2:2)



1. Betis Sewilla 1 1 0 0 4-3 3

2. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2-1 3

3. Celtic Glasgow 1 0 0 1 3-4 0

4. Ferencvaros Budapeszt 1 0 0 1 1-2 0



grupa H

Rapid Wiedeń - KRC Genk 0:1 (0:0)

Dinamo Zagrzeb - West Ham United 0:2 (0:1)



1. West Ham United 1 1 0 0 2-0 3

2. KRC Genk 1 1 0 0 1-0 3

3. Rapid Wiedeń 1 0 0 1 0-1 0

4. Dinamo Zagrzeb 1 0 0 1 0-2 0