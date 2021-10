Marsylia jest trzecia w grupie E z czterema punktami straty do lidera - Galatasaray Stambuł. Turecki zespół wygrał w Moskwie z Lokomotiwem 1:0, a do 89. minuty w składzie gospodarzy był Maciej Rybus. Rosyjski klub ma jeden punkt.

Pozostali biało-czerwoni zmagania swoich drużyn oglądali z ławki rezerwowych: Michał Karbownik (Olympiakos Pireus, porażka z Eintrachtem 1:3 we Frankfurcie), Radosław Majecki (AS Monaco, wyjazdowa wygrana z PSV Eindhoven 2:1) oraz Łukasz Fabiański (West Ham United, zwycięstwo w Londynie nad KAA Gent 3:0).

Faza grupowa zakończy się 9 grudnia. Finał zaplanowany jest na 18 maja 2022 roku w Sewilli.

Wyniki 3. kolejki i tabele piłkarskiej Ligi Europy:



grupa A

Sparta Praga - Olympique Lyon 3:4 (2:1)

Rangers FC - Broendby Kopenhaga 2:0 (2:0)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Olympique Lyon 3 3 0 0 9-3 9

2. Sparta Praga 3 1 1 1 4-4 4

3. Rangers FC 3 1 0 2 2-3 3

4. Broendby Kopenhaga 3 0 1 2 0-5 1



grupa B

PSV Eindhoven - AS Monaco 1:2 (0:1)

Sturm Graz - Real Sociedad San Sabastian 0:1 (0:0)



1. AS Monaco 3 2 1 0 4-2 7

2. Real Sociedad 3 1 2 0 4-3 5

3. PSV Eindhoven 3 1 1 1 7-5 4

4. Sturm Graz 3 0 0 3 1-6 0



grupa C

SSC Napoli - Legia Warszawa 3:0 (0:0)

Spartak Moskwa - Leicester City 3:4 (2:1) - mecz rozegrany w środę



1. Legia Warszawa 3 2 0 1 2-3 6

2. SSC Napoli 3 1 1 1 7-5 4

3. Leicester City 3 1 1 1 6-6 4

4. Spartak Moskwa 3 1 0 2 6-7 3



grupa D

Fenerbahce Stambuł - Royal Antwerpia 2:2 (2:1)

Eintracht Frankfurt - Olympiakos Pireus 3:1 (2:1)



1. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 5-2 7

2. Olympiakos Pireus 3 2 0 1 6-4 6

3. Fenerbahce Stambuł 3 0 2 1 3-6 2

4. Royal Antwerpia 3 0 1 2 3-5 1



grupa E

Lazio Rzym - Olympique Marsylia 0:0

Lokomotiw Moskwa - Galatasaray Stambuł 0:1 (0:0)



1. Galatasaray Stambuł 3 2 1 0 2-0 7

2. Lazio Rzym 3 1 1 1 2-1 4

3. Olympique Marsylia 3 0 3 0 1-1 3

4. Lokomotiw Moskwa 3 0 1 2 1-4 1



grupa F

Łudogorec Razgrad - SC Braga 0:1 (0:1)

FC Midtjylland - Crvena Zvezda Belgrad 1:1 (0:0)



1. Crvena Zvezda Belgrad 3 2 1 0 4-2 7

2. SC Braga 3 2 0 1 5-3 6

3. FC Midtjylland 3 0 2 1 3-5 2

4. Łudogorec Razgrad 3 0 1 2 1-3 1



grupa G

Betis Sewilla - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapeszt 2:0 (0:0) - mecz rozegrany we wtorek



1. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 7-2 7

2. Betis Sewilla 3 2 1 0 8-5 7

3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 5-8 3

4. Ferencvaros Budapeszt 3 0 0 3 2-7 0



grupa H

Rapid Wiedeń - Dinamo Zagrzeb 2:1 (2:1)

West Ham United - KRC Genk 3:0 (1:0)



1. West Ham United 3 3 0 0 7-0 9

2. Dinamo Zagrzeb 3 1 0 2 4-4 3

3. Rapid Wiedeń 3 1 0 2 2-4 3

4. KRC Genk 3 1 0 2 1-6 3