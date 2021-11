Po trzech kolejkach w grupie C prowadzi Legia z sześcioma punktami. Przed dwoma tygodniami mistrz Polski przegrał jednak w Neapolu 0:3 i teraz będzie miał okazję na rewanż.

Napoli i Leicester City mają po cztery punkty, a tabelę zamyka Spartak Moskwa z trzema.

Jutro absolutnie niczego nam nie zabraknie. Jedynym celem jest zwycięstwo. Nasi kibice będą tak samo ważni jak piłkarze. Czujemy ich obecność przy każdej okazji i jestem pewien, że jutro okażą sportową postawę - powiedział Spalletti.

W drużynie z Neapolu wielu piłkarzy zmaga się z urazami. Wśród nich są dobrze spisujący się ostatnio Nigeryjczyk Victor Osimhen, napastnik Lorenzon Insigne czy hiszpański pomocnik Fabian Ruiz.

To nie powód, by sądzić, że jutro będziemy słabsi. Dysponujemy szeroką kadrą, która pozwoli nam wystawić zespół na odpowiednim poziomie. Gramy co trzy dni, więc jakieś problemy fizyczne mogą się przydarzyć. Niektórzy będą odpoczywać na wszelki wypadek, w obliczu napiętego grafika. A w kadrze mam też zawodników, którzy zasługują na to, żeby rozgrywać więcej meczów i będą ważnymi elementami drużyny - podkreślił Spalletti.

Mecz w Warszawie rozpocznie się w czwartek o godzinie 18.45.