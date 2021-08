Jako pierwsi na boisko wybiegną piłkarze Rakowa Częstochowa i Rubina Kazań. Początek meczu zaplanowano bowiem na godz. 18.

W ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się w Bielsku-Białej bezbramkowym remisem.

Drużyna ze stolicy Tatarstanu od początku była faworytem tej rywalizacji i pozostaje nim również przed rewanżem. Podczas pierwszego meczu zespół rosyjski miał więcej sytuacji strzeleckich, ale częstochowianie bronili się bardzo dobrze, a kiedy rywalom udało się już celnie strzelić, to skutecznie interweniował bramkarz Vladan Kovacević.

Tym większe było zdziwienie kibiców, gdy właśnie tego zawodnika trener Marek Papszun w niedzielnym meczu ekstraklasy posadził na ławce rezerwowych, a do gry wystawił 17-letniego debiutanta Kacpra Trelowskiego. Z pomeczowej wypowiedzi szkoleniowca można było wywnioskować, że Bośniakowi coś dolegało i trzeba było go oszczędzać przed wyjazdem do Kazania.

Wszyscy pozostali piłkarze, których można się spodziewać w wyjściowej jedenastce przeciw Rubinowi, są zdrowi i grali w niedzielę w zwycięskim pojedynku z Wisłą Kraków (2:1).

Może zadecydować jedna bramka

Raków w trzech dotychczasowych meczach eliminacji LK - dwóch z litewską Suduvą Mariampol i jednym z Rubinem - nie strzelił jeszcze bramki, ale też jej nie stracił. Dużo wskazuje, że o awansie lub jego braku w Kazaniu może przesądzić jeden gol.

Rubin, podobnie jak Raków, ma za sobą trzy mecze ligowe. Wszystkie trzy wygrał i z kompletem punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując tylko bilansem bramkowym Zenitowi Sankt Petersburg.

Raków oprócz dwóch wyjazdowych zwycięstw - nad Piastem Gliwice (3:2) i Wisłą (2:1) - ma na koncie porażkę w Białymstoku z Jagiellonią (0:3), ale w tym meczu wystąpił w eksperymentalnym składzie.

Trener Rubina, były selekcjoner reprezentacji Rosji Leonid Słucki po pierwszym meczu chwalił Raków i jego podopieczni na pewno nie zlekceważą częstochowian. Z kolei trener Papszun cały czas podkreśla klasę rywala i żałuje, że na stadionie Podbeskidzia nie udało się wypracować chociaż minimalnej zaliczki. Kwestia awansu pozostaje jednak otwarta.

Śląsk w lepszej sytuacji

Śląsk do Izraela pojechał z jednobramkową zaliczką po zwycięstwie u siebie 2:1. Trener Magiera nie chciał ocenić, czy przed jego zespołem największe wyzwanie z dotychczasowych w eliminacjach Ligi Konferencji.

Trudno postawić na szali zespoły i ocenić, który był najmocniejszy. Każdy jest inny, ma inny styl gry, innych zawodników. Na pewno w każdej kolejnej rundzie jakość i wartość zespołów wzrasta. Nie patrzymy jednak i nie oceniamy, kto jest faworytem. Jesteśmy skupieni na sobie i na walce o czwartą rundę. Naszym celem jest awans. Musimy się skupić na sobie, bo to od nas zależy, czy awansujemy - zaznaczył.

Celem jest zwycięstwo

Na przedmeczowej konferencji pojawił się także pomocnik wrocławskiej drużyny Mateusz Praszelik. Zawodnik przyznał, że on i koledzy nie patrzą na zaliczkę z pierwszego spotkania i celem jest zwycięstwo, a nie obrona wyniku.

U nas zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, kiedy mieliśmy wiele sytuacji bramkowych. Hapoel strzelił z rzutu rożnego gola, ale dobrze zareagowaliśmy i wyszliśmy ponownie na prowadzenie. W drugiej też mieliśmy okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy i mamy jednobramkową zaliczkę. Ale nie patrzymy na to, co było. Chcemy znowu wygrać i z takim celem tu przyjechaliśmy - zadeklarował Praszelik.

O składzie dowiedzą się najpierw zawodnicy

W kadrze na rewanż zabrakło kontuzjowanego Waldemara Soboty, ale pozostali zawodnicy są do dyspozycji trenera Magiery. Tradycyjnie szkoleniowiec nie chciał mówić o wyjściowej jedenastce, nawet o obsadzie bramki, gdzie kandydatury Matusa Putnockiego i Michała Szromnika wydają się być równorzędne.

Podjąłem już decyzję, kto zagra, ale najpierw przekażemy to zawodnikom. Wzięliśmy ze sobą 22 piłkarzy i każdy z nich jest zdrowy oraz gotowy do gry. Na kogo postawimy, okaże się jutro - uciął spekulacje Magiera.

Atutem... temperatura

Atutem Hapoelu w rewanżu powinno być nie tylko własne boisko, ale także temperatura. Według prognoz pogody w Petach Tikwie, gdzie zespół izraelski rozgrywa pucharowe mecze, będzie około 30 stopni Celsjusza.

Nie uważam, aby upał był tak wielkim atutem rywala. Podczas przedsezonowego obozu w Chorwacji też mieliśmy wysokie temperatury i się przyzwyczailiśmy. Naszym celem jest awans i drużyna jest tak przygotowana, aby skutecznie o ten awans powalczyć - zapowiedział trener Śląska.

Nie ćwiczyli rzutów karnych

W poprzednim sezonie gol strzelony we Wrocławiu byłby dużym bonusem Hapoelu. Od tegorocznych rozgrywek bramki zdobyte na wyjeździe w przypadku remisu w dwumeczu nie liczą się jednak podwójnie i ewentualny wynik 1:0, 2:1 czy 3:2 oznaczać będzie dogrywkę, a po niej ewentualne "jedenastki".

Nie ćwiczyliśmy specjalnie rzutów karnych przed przyjazdem do Izraela. Skupialiśmy się na innych aspektach piłkarskich - przyznał Magiera.

Początek meczu Hapoel - Śląsk o godz. 19.