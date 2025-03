Molde - Legia Warszawa: 1/8 finału Ligi Konferencji, czwartek 6.03.2025

Legia zaliczyła słaby początek ligowej wiosny. W Ekstraklasie na 15 możliwych punktów zdobyła tylko siedem. Jednak ostatnio pojawiło się światełko w tunelu. Na mecz do Norwegii ekipa prowadzona przez Goncalo Feio udała się podbudowana dwoma zwycięstwami z rzędu. Najpierw legioniści pokonali Jagiellonię Białystok 3:1 i awansowali do półfinału rozgrywek o Puchar Polski, natomiast cztery dni później piłkarze ze stolicy wygrali w lidze ze Śląskiem Wrocław 3:1.

Aktualnie Legia cały czas jest w grze na trzech frontach. Zajmuje czwarte miejsce w tabeli polskiej Ekstraklasy. Do prowadzącego Lecha Poznań traci osiem oczek i teoretycznie nadal ma szanse na mistrzowski tytuł. W półfinale Pucharu Polski zmierzy się z Ruchem Chorzów, a jeśli w 1/8 finału Ligi Konferencji pokona Molde, to jej kolejnym rywalem w tych rozgrywkach będzie Chelsea Londyn lub FC Kopenhaga.

Transmisja na żywo! Molde FK - Legia Warszawa, gdzie oglądać? Liga Konferencji w czwartek 6.03.2025

Czwartkowy mecz, w którym Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z norweskim Molde w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji będzie można obejrzeć na żywo w telewizji. Dostępny będzie też stream online.

Spotkanie Molde FK - Legia Warszawa już w czwartek, 6 marca, o godz. 18:45. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Kadra Legii Warszawa mecz z Molde FK. Kto może zagrać w czwartek 6.03.2025?

Trener Legii, Goncalo Feio, powołał 23 zawodników na pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji z Molde. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 marca, o godz. 18:45, w Norwegii. Do kadry, po problemach zdrowotnych, wrócili Luquinhas i Radovan Pankov.

Z zespołem do Norwegii udali się też Ryoya Morishita i Ilja Szkurin, ale obaj nie będą mogli zagrać przeciwko Molde. Japończyk pauzuje za nadmiar żółtych kartek, natomiast Białorusin trafił do Legii już po terminie zgłoszeń do europejskiego pucharu.

KADRA LEGII NA PIERWSZY MECZ Z MOLDE

Bramkarze: Vladan Kovacević, Kacper Tobiasz

Vladan Kovacević, Kacper Tobiasz Obrońcy: Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Sergio Barcia, Patryk Kun, Jan Ziółkowski, Oliwier Olewiński, Paweł Wszołek

Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Sergio Barcia, Patryk Kun, Jan Ziółkowski, Oliwier Olewiński, Paweł Wszołek Pomocnicy: Claude Goncalves, Maximillian Oyedele, Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan, Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak, Luquinhas, Juergen Elitim, Mateusz Szczepaniak, Pascal Mozie

Claude Goncalves, Maximillian Oyedele, Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan, Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak, Luquinhas, Juergen Elitim, Mateusz Szczepaniak, Pascal Mozie Napastnicy: Tomas Pekhart, Marc Gual

Z kim gra Legia w 1/8 finału Ligi Konferencji? Molde w Warszawie jest dobrze znane

Molde FK to pięciokrotny mistrz kraju, który ostatni tytuł wywalczył w 2022 roku. Legia z tym zespołem już dwukrotnie rywalizowała w europejskich pucharach. Za pierwszym razem w dwumeczu lepszy okazał się polski zespół, a w drugim przypadku z awansu cieszyli się Skandynawowie. Jednym z kluczowych piłkarzy tamtego dwumeczu (3:2 i 3:0) był Fredrik Gulbrandsen, który w obu spotkaniach uzyskał po dwa gole.

Wcześniejsze mecze Legii z Molde:

Pierwszy raz Molde spotkało się z Legią w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów w sezonie 2013/14. W pierwszym meczu, w Norwegii, było 1:1, a w drugim 0:0 i do następnej fazy awansowali "Wojskowi", dzięki zasadzie goli na wyjeździe

Rok temu Molde pokonało Legię w 1/16 finału Ligi Konferencji (3:2 u siebie, 3:0 na wyjeździe)

Ligowe rozgrywki w Norwegii toczą się systemem wiosna-jesień. Ostatni sezon rywal Legii zakończył na piątej pozycji, a że po krajowy puchar sięgnął szósty w Eliteserien zespół Fredrikstad, to do Europy Molde wróci najwcześniej w lipcu 2026. Trenerem zespołu jest Per-Mathias Hoegmo. 65-latek objął drużynę w styczniu. Wcześniej były selekcjoner norweskiej reprezentacji pracował w Urawa Red Diamond.

Molde w letnim okienku transferowym kupiło duńskiego pomocnika Madsa Egholma (za 2,5 mln euro), a za 700 tys. euro z Landskrony do norweskiego klubu trafił 21-letni napastnik Frederik Ihler. Zimą do ekipy najbliższego rywala Legii dołączył jedynie 18-letni Daniela Daga i z wypożyczenia wrócił bramkarza Jacoba Karlstroma. Z Molde, za 6 mln euro, odszedł do Parmy lewy obrońca Mattias Lovik.

Molde - to tu w czwartek 06.03.2025 zagra Legia

Molde to nieduże miasto. Liczy ledwie 30 tysięcy mieszkańców. Miejscowy stadion pomieści nieco ponad 11 tysięcy kibiców. Najsłynniejszym piłkarzem, który grał w barwach czwartkowego rywala Legii jest legendarny Ole Gunnar Solskjaer. To właśnie z Molde trafił do Manchesteru United, w którym rozwinął się jego talent.

Z Oslo do Molde jest aż 500 kilometrów. W grudniu w Molde słońce wschodzi na niespełna 5 godzin. Latem, zachodzi na ledwie cztery. Mieszkańcy Molde oprócz języka norweskiego używają też własnego dialektu. Molde położone jest na skalistej wyspie. Miasto otaczają z trzech stron dziesiątki surowych górskich szczytów. Raz do roku, w lipcu, Molde staje się na tydzień najważniejszym muzycznym miastem w Norwegii. Gości wówczas renomowany festiwal jazzowy Moldejazz.

Molde gotowe na przyjęcie kibiców Legii. Najważniejsze informacje dla fanów z Warszawy

Rok temu kibice Legii przy okazji meczu z Molde w Lidze Konferencji oficjalnie nie mogli pojawić się na trybunach Aker stadionu. Fani warszawskiego klubu byli objęci zakazem stadionowym nałożonym przez UEFA.

W czwartek kibice Legii zasiądą na trybunach obiektu w Molde. Czekają na nich dwa sektory przy wejściu nr 6 - łącznie 736 miejsc siedzących. Norweska policja spodziewa się, że na meczu pojawi się około 350 fanów Legii. Organizatorzy meczu przygotowali dla kibiców Legii bufety.

hot dogi za 45 koron (17 złotych)

kawa i inne napoje za 30-35 koron (11 złotych)

lody i popcorn również za około 35 koron

Miejscowa policja jest świadoma, że kibice Legii nie są "aniołkami", ale rok temu przybysze z Warszawy w Norwegii zachowywali się przyzwoicie. Służby porządkowe liczą, że teraz będzie tak samo. Na wszelki wypadek przypominają jednak o kilku zasadach.

Za oddawanie moczu poza toaletami grozi mandat w wysokości co najmniej 4000 koron (około 1600 złotych)

Minimalna grzywna za zakłócanie porządku publicznego to 8000 koron (około 3200 złotych)

Spożywanie alkoholu na stadionie i w miejscach publicznych również jest surowo karane

Liga Konferencji - terminarz, kto z kim gra, najważniejsze daty, na kogo może trafić Legia

Jeśli Legia awansuje do ćwierćfinału Ligi Konferencji, to zagra ze zwycięzcą pary Kopenhaga – Chelsea. Potencjalni rywale "Wojskowych" w 1/2 finału LK to Pafos, Djurgarden, Borac lub Rapid Wiedeń.

PIERWSZE MECZE 1/8 FINAŁU LIGI KONFERECJI (6 MARCA):

Godz. 21:00, Jagiellonia – Cercle Brugge

Godz. 21:00, Celje – Lugano

Godz. 18:45, Molde – Legia Warszawa

Godz. 18:45, Panathinaikos – Fiorentina

Godz. 18:45, Kopenhaga – Chelsea

Godz. 18:45, Real Betis – Vitoria Guimaraes

Godz. 21:00, Pafos – Djurgarden

Godz. 21:00, Borac Banja Luka – Rapid Wiedeń