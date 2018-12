Sędziowie - zgodnie z decyzją UEFA - będą mogli korzystać z VAR w Lidze Mistrzów od fazy pucharowej sezonu 2018/19.

Mecze 1/8 finału LM zostaną rozegrane w dniach 12-13 i 19-20 lutego 2019 roku (pierwsze spotkania) oraz rewanże 5-6 i 12-13 marca 2019.

Jesteśmy gotowi do wprowadzenia VAR wcześniej niż planowaliśmy. Wierzę, że VAR przyczyni się do zmniejszenia liczby błędnych decyzji sędziowskich - przyznał Ceferin, który jeszcze kilka miesięcy temu był przeciwny nowej technologii i uważał, że będzie ona możliwa do stosowania dopiero od sezonu 2019/20.