W ubiegłym sezonie Liverpool i Napoli grały w grupie także z Paris Saint-Germain i Crveną Zvezdą Belgrad. Trzy pierwsze zespoły toczyły zaciętą walkę o dwie lokaty premiowane awansem do fazy pucharowej.

O tym, że dalej przeszedł wicemistrz Anglii, a nie Włoch, zdecydowało zwycięstwo "The Reds" przed własną publicznością 1:0 w ostatniej kolejce. Co więcej, w doliczonym czasie znakomitą okazję na wyrównanie zmarnował Milik - jego strzał z bliska obronił Brazylijczyk Alisson Becker. Remis dałby awans Napoli.

Liverpool później triumfował w tych rozgrywkach, zdobywając Puchar Europy po raz szósty w historii. Natomiast Alissona, który w dużym stopniu przyczynił się do tego sukcesu, w czwartek okrzyknięto najlepszym bramkarzem minionego sezonu w plebiscycie Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

Mecze Napoli z KRC Genk nie będą jedynymi "polskimi" spotkaniami w tej edycji Champions League. W grupie D Wojciecha Szczęsnego w bramce Juventusu Turyn sprawdzi zespół Macieja Rybusa i Grzegorza Krychowiaka - Lokomotiw Moskwa. Poza tym trafiły do niej Atletico Madryt i Bayer Leverkusen.

Dinamo Zagrzeb Damiana Kądziora zagra w grupie C z mistrzem Anglii Manchesterem City, Szachtarem Donieck i jedynym debiutantem w tym sezonie Champions League - Atalantą Bergamo.

"Na tym etapie nie dało się wylosować innych rywali niż silnych. Manchester City to zespół na najwyższym poziomie, Szachtar regularnie występuje na dużej, europejskiej scenie, a Atalanta jest drużyną, która we włoskiej lidze z powodzeniem rywalizuje z najlepszymi. Ale mamy swoje cele. Wierzę, że możemy stawić opór wszystkim przeciwnikom, a może nawet wygrać jakieś mecze" - powiedział trener Nenad Bjelica, który do ekipy mistrza Chorwacji trafił kilka dni po tym, jak zwolniono go z Lecha Poznań.

Z kolei Łukasza Piszczka i jego Borussię Dortmund czekają dwa mecze z Barceloną w grupie F. Ponadto wicemistrz Niemiec zagra z Interem Mediolan i Slavią Praga.

Stosunkowo łatwe wydaje się zadanie Bayernu Monachium, którego najskuteczniejszym strzelcem w ostatnich latach jest Robert Lewandowski. Wprawdzie mistrzowie Niemiec zmierzą się z finalistą poprzedniej edycji LM Tottenhamem Hotspur, ale poza tym o awans do 1/8 finału rywalizować będą z Olympiakosem Pireus i Crveną Zvezdą Belgrad.

"Myślę, że możemy być zadowoleni z losowania. Ważne, żeby nie zabrakło nam motywacji i koncentracji. Trzeba szanować każdego przeciwnika" - powiedział jeden z szefów Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

Pierwszą kolejkę fazy grupowej zaplanowano na 17 i 18 września, a ostatnią na 10 i 11 grudnia. Finał odbędzie się 30 maja 2020 roku w Stambule.

Podział na grupy:

Grupa A: Paris Saint-Germain, Real Madryt, Club Brugge, Galatasaray Stambuł

Grupa B: Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Olympiakos Pireus, Crvena Zvezda Belgrad

Grupa C: Manchester City, Szachtar Donieck, Dinamo Zagrzeb, Atalanta Bergamo

Grupa D: Juventus Turyn, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lokomotiw Moskwa

Grupa E: Liverpool, Napoli, Red Bull Salzburg, KRC Genk

Grupa F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Slavia Praga

Grupa G: Zenit Sankt Petersburg, Benfica Lizbona, Olympique Lyon, RB Lipsk

Grupa H: Chelsea Londyn, Ajax Amsterdam, Valencia, Lille