"W podejmowaniu teraz decyzji trzeba być odważnym i rozważnym. Najważniejsze - z punktu widzenia klubów - jest dokończenie sezonu ligowego. To właśnie dlatego uważam, że należy jak najszybciej odwołać rozgrywki Ligi Mistrzów, Ligi Europy, krajowe puchary, a także wszystkie mecze towarzyskie reprezentacji. Jeśli chcemy uratować Ligue 1, to musimy ją zakończyć do 30 czerwca" - powiedział Jean-Michel Aulas w telewizji RTL.

Olympique Lyon w 1/8 finału pokonał u siebie nieoczekiwanie Juventus Turyn 1:0. Rewanż nie został już rozegrany, ponieważ UEFA zdecydowała się zawiesić rozgrywki ze względu na szerzący się koronawirus.

Na razie nie wiadomo kiedy piłkarskie rozgrywki - krajowe czy europejskie - zostaną wznowione. Sytuacja na świecie spowodowana koronawirusem z dnia na dzień się pogarsza i odwoływane są kolejne zawody. Na kolejny rok przeniesiono już m.in. piłkarskie Euro.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Globalnie odnotowano już ok. 286 tys. przypadków i ok. 11,8 tys. zgonów zarażonych wirusem.