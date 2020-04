Liczymy na to, że przy zgodzie UEFA będziemy mogli uczestniczyć w fazie finałowej Ligi Mistrzów. Jeśli nie będzie to możliwe we Francji, będziemy grać za granicą, zapewniając naszym piłkarzom i obsłudze najlepsze warunki bezpieczeństwa – oświadczył Katarczyk.

Reklama

Właściciel PSG, który we wtorek dowiedział się również o planowanym na wrzesień w Szwajcarii procesie przeciwko niemu w związku z oskarżeniami o korupcję, zabrał głos na temat Ligi Mistrzów kilka godzin po wystąpieniu w Zgromadzeniu Narodowym premiera Edouarda Philippe’a. Szef francuskiego rządu ogłosił m.in. zakończenie sezonu piłkarskiego we Francji i zakaz organizowania imprez z udziałem ponad 5 tys. osób do 31 sierpnia.

Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na poufny dokument, UEFA planuje dokończenie rozgrywek Ligi Mistrzów w sierpniu. Cztery ostatnie mecze rewanżowe 1/8 finału miałyby się odbyć 7 i 8 sierpnia, a ćwierćfinały, z udziałem PSG, 11 i 15 sierpnia. Mecz finałowy miałby zostać rozegrany 29 sierpnia.