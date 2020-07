Bawarczycy zostali już mistrzami Niemiec, a w sobotę zmierzą się z Bayerem Leverkusen w finale krajowego Pucharu.

W Champions League Bayern wygrał na wyjeździe z Chelsea Londyn 3:0 w pierwszym meczu 1/8 finału. Rewanż zostanie rozegrany najprawdopodobniej 7 lub 8 sierpnia, natomiast turniej finałowy z udziałem ośmiu uczestników ma się rozpocząć 12 sierpnia w Portugalii.

Oczywiście, że widzę dużą szansę, żebyśmy sięgnęli po to trofeum. Jesteśmy w dobrej formie, w zespole jest dobra chemia - zapewnił.

Trener Hansi Flick zdecydował, że po sobotnim finale Pucharu Niemiec jego podopieczni będą mieli dwa tygodnie wolnego.

To dość nietypowe przed tak ważnymi meczami, ale mamy już doświadczenie z takimi przerwami. W końcu ta wywołana pandemią koronawirusa wyszła nam na dobre. Rozgrzejemy się przed Ligą Mistrzów w jednym czy dwóch sparingach. Może to dobrze, że przed nami jeszcze rewanż z Chelsea, zanim wyjedziemy (do Portugalii - PAP) - powiedział Lewandowski.

Dotychczas monachijczykom tylko raz w historii udało się zdobyć potrójną koronę - w 2013 roku. Wówczas Polak był jeszcze zawodnikiem Borussii Dortmund.