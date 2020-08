Polski napastnik trafił do siatki w 10. i 84. minucie. Pierwsza bramka padła z rzutu karnego.

W pierwszym spotkaniu, które rozegrane zostało jeszcze przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa, mistrzowie Niemiec wygrali 3:0.

Natomiast Barcelona pokonała u siebie Napoli 3:1 (3:1) i awansowała do kolejnej rundy. W pierwszym spotkaniu we Włoszech był remis 1:1. W pokonanym zespole do 70. minuty grał Piotr Zieliński, a od 79. Arkadiusz Milik, który pokonał bramkarza rywali, ale niestety gol nie został zaliczony, bo Polak był na "spalonym".

Bayern i Barcelona zagrają w turnieju finałowym LM, który odbędzie się od 12 do 23 sierpnia w Lizbonie na stadionach Jose Alvalade oraz Luz. Od 12 do 15 sierpnia rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, a 18 i 19 sierpnia półfinały. Triumfator LM zostanie wyłoniony 23 sierpnia w meczu finałowym na stadionie Luz, na którym swoje spotkania rozgrywa Benfica.