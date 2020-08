Kapitan reprezentacji Polski, który rozegrał cały mecz, ale gola nie zdobył, odniósł triumf w drugim podejściu. W finale grał także w sezonie 2012/13 w barwach Borussii Dortmund, u boku m.in. Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego, ale na londyńskim Wembley BVB poniosła porażkę 1:2 z... Bayernem.

Pierwszym Polakiem, który wywalczył Puchar Europy, był w barwach Juventusu Turyn Zbigniew Boniek. W sezonie 1984/85 włoski zespół pokonał w finale Liverpool 1:0. Jedynego gola zdobył w 58. minucie Francuz Michel Platini z rzutu karnego podyktowanego za faul na "Zibim".

Jednak 29 maja 1985 roku uznawany jest za jeden z najczarniejszych dni w historii futbolu. Jeszcze przed rozpoczęciem finału na wypełnionym 60 tysiącami widzów stadionie Heysel w Brukseli doszło do ekscesów z udziałem kibiców obu drużyn. W wyniku starć śmierć poniosło 39 osób, a około 400 zostało rannych. Pomimo ofiar władze UEFA zdecydowały się rozegrać mecz.

Zamieszki zostały sprowokowane przez fanów Liverpoolu. Z tego powodu UEFA wykluczyła na pięć lat wszystkie angielskie kluby z europejskich pucharów. Natomiast na Liverpool został nałożony zakaz udziału we wszystkich rozgrywkach międzynarodowych aż do sezonu 1991/92.

W 1987 roku po Puchar Europy sięgnął Józef Młynarczyk, który bronił bramki FC Porto. W finale rozegranym na obiekcie im. Ernsta Happela w Wiedniu portugalska ekipa pokonała Bayern Monachium 2:1.

Na kolejny triumf rodaka polscy kibice musieli czekać do 2005 roku, a bohaterem finału w Stambule był Jerzy Dudek. Jego Liverpool do przerwy przegrywał z Milanem 0:3. Po 15 minutach drugiej połowy było już jednak 3:3. Wynik nie uległ zmianie do końca regulaminowego czasu gry oraz w dogrywce.

W serii rzutów karnych polski bramkarz hipnotyzował rywali tańcząc na linii. Jeden z nich przestrzelił, a dwa uderzenia Dudek obronił.

Inny polski golkiper Tomasz Kuszczak cieszył się z triumfu w 2008 roku, nie pojawił się jednak na boisku w finale. Z ławki rezerwowych oglądał wygraną Manchesteru United z Chelsea Londyn w rzutach karnych na stadionie Łużniki w Moskwie.

Polscy piłkarze z Pucharem Europy i finały z ich udziałem:

29.05.1985, Bruksela: Juventus Turyn - FC Liverpool 1:0 (0:0).

Bramka: Platini (58-karny). Sędzia: Andre Daina (Szwajcaria). Widzów: 60 000.

Juventus: Tacconi - Favero, Brio, Scirea, Cabrini - Bonini, Platini, Tardelli - Briaschi (84-Prandelli), Rossi (89-Vignola), Boniek. Trener: Giovanni Trapattoni.

Liverpool: Grobbelaar - Ph. Neal, Lawrenson (4-Gillespie), A.D.Hansen, Beglin - Nicol, Dalglish, Wark, Whelan - Paul Walsh (46-C. Johnston), Rush. Trener: Joseph Fagan.

27.05.1987, Wiedeń: FC Porto - Bayern Monachium 2:1 (0:1).

Bramki: dla FC Porto - Madjer (78), Juary (80); dla Bayernu - Koegl (25). Sędzia: Alexis Ponnet (Belgia). Widzów: 62 000.

FC Porto: Młynarczyk - Joao Pinto, Celso, Eduardo Luis, Inacio (66-Frasco) - Quim (46-Juary), Jaime Magalhaes, Sousa, Andre - Madjer, Futre. Trener: Artur Jorge

Bayern: Pfaff - Winklhofer, Nachtweih, Eder, Pfluegler - Flick (82-Lunde), Matthaeus, Brehme - D. Hoeness, M. Rummenigge, Koegl. Trener: Udo Lattek

25.05.2005, Stambuł: Liverpool FC - AC Milan 3:3 (3:3, 0:3); karne 3-2.

Bramki: dla Milanu - Maldini (1), Crespo (39, 43); dla Liverpoolu - Gerrard (54), Smicer (56), Xabi Alonso (60). Sędzia: Manuel Enrique Mejuto Gonzalez (Hiszpania). Widzów: 68 000.

Liverpool: Dudek - Finnan (46-Hamann), Carragher, Hyypia, Traore - Luis Garcia, Gerrard, Xabi Alonso, Riise - Kewell (23-Smicer), Baros (85-Cisse). Trener: Rafael Benitez.

AC Milan: Dida - Cafu, Stam, Nesta, Maldini - Gattuso (112-Rui Costa), Pirlo, Seedorf (85-Serginho) - Kaka - Crespo (85-Tomasson), Szewczenko. Trener: Carlo Ancelotti.

21.05.2008, Moskwa: Manchester United - Chelsea Londyn 1:1 (1:1, 0:0); karne 6-5.

Bramki: dla MU - Ronaldo (26); dla Chelsea - Lampard (45). Sędzia: Lubos Michel (Słowacja). Widzów 69 500.

Manchester United: van der Sar - Brown (120+5-Anderson), Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Scholes (87-Giggs), Carrick, Hargreaves - Rooney (101-Nani), Tevez. Rezerwowy: Tomasz Kuszczak. Trener: Alex Ferguson.

Chelsea: Cech - Essien, Terry, Carvalho, Cole - Cole (99-Anelka), Ballack, Makelele (120+4-Belletti), Lampard, Malouda (93-Kalou) - Drogba. Trener: Avram Grant.

23.08.2020, Lizbona: Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 1:0 (0:0).

Bramka: Kingsley Coman (59). Sędzia: Daniele Orsato (Włochy). Mecz przy pustych trybunach z powodu pandemii koronawirusa.

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng (25-Suele), Alaba, Davies - Gnabry (68-Coutinho), Thiago (86-Tolisso), Mueller, Goretzka, Coman (68-Perisic) - Lewandowski. Trener: Hansi Flick.

PSG: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (80-Kurzawa) - Herrera (72-Draxler), Marquinhos, Paredes (65-Verratti) - Di Maria (80-Choupo-Moting), Mbappe, Neymar. Trener: Thomas Tuchel.