A to właśnie on miał zastąpić na murawie Virgila van Dijka, który z powodu poważnego urazu kolana nie zagra przez kilka miesięcy.

Reklama

Najbliższy mecz mistrzowie Anglii mają do rozegrania w sobotę. Ich rywalem będzie West Ham United.

"Najbliżej gry jest Joel Matip, ale nie wiem, czy zdąży na sobotę. Gdyby to było ostatnie spotkanie w sezonie, to pewnie by wystąpił, ale mamy przed sobą jeszcze wiele miesięcy i potrzebujemy piłkarzy w pełni zdrowych. Takich, których możemy wykorzystać co trzy dni, dlatego nie można ryzykować pogłębieniem się urazu" - skomentował Klopp.

"The Reds" po sześciu kolejkach Premier League zajmują drugie miejsce za Evertonem. Obie drużyny mają po 13 punktów.