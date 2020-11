Po losowaniu faworytów grupy B można było łatwo wskazać. Trafiły bowiem do niej Real, Inter, Borussia Moenchengladbach i Szachtar Donieck. Jednak po dwóch kolejkach sytuacja gigantów z Hiszpanii i Włoch niespodziewanie jest trudna.

Liderem jest Szachtar, który rywalizację zaczął od zwycięstwa w Madrycie 3:2, a następnie bezbramkowo zremisował z Interem. Drugie miejsce z dwoma punktami zajmuje Borussia, trzecie z takim samym dorobkiem Inter, natomiast Real zamyka zestawienie z punktem na koncie.

Spotkanie w Madrycie ma więc olbrzymie znaczenie. Przegranemu będzie bardzo trudno wywalczyć awans do fazy pucharowej. Drużyny te ponownie zmierzą się w Mediolanie 25 listopada.

Po weekendowych ligowych spotkaniach lepszy nastrój panuje w Realu. "Królewscy" gładko pokonali beniaminka Huescę 4:1 i w Primera Division zajmują drugie miejsce. Inter natomiast tylko zremisował z Parmą 2:2 i spadł w Serie A na szóstą pozycję.

W poprzednim sezonie LM Lewandowski zdobył koronę króla strzelców notując 15 goli. W dwóch pierwszych meczach obecnej edycji na listę strzelców jeszcze nie udało mu się wpisać.

Polski napastnik w Salzburgu będzie miał dobrą okazję do przełamania. Do spotkania przystąpi wypoczęty, bo trener Hansi Flick nie wystawił go do ligowego meczu z FC Koeln.

Bayern nie jest uzależniony od skuteczności Lewandowskiego. Prowadzi w tabeli grupy A po wygranych z Atletico Madryt 4:0 i Lokomotiwem Moskwa 2:1.

Rosyjski klub, którego barw bronią Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus, podejmie Atletico.

W grupie C dwa zwycięstwa w dwóch meczach odniósł Manchester City. Podopiecznych trenera Josepa Guardioli czeka teraz spotkanie u siebie z Olympiakosem Pireus. Olympique Marsylia podejmie natomiast FC Porto.

Strzeleckiego festiwalu można się spodziewać w Bergamo, gdzie Atalanta podejmie Liverpool. Obie drużyny preferują ofensywny styl gry, a dodatkowo włoskiej drużynie zdobywanie goli mogą ułatwić kadrowe problemy mistrza Anglii. Kontuzje z gry wykluczyły bowiem Virgila van Dijka i Fabinho.

"The Reds" z sześcioma punktami prowadzą w tabeli. Atalanta z czterema jest druga. W innym meczu grupy D duńskie Midtjylland podejmie Ajax Amsterdam.

Oprócz Bayernu, Manchesteru City i Liverpoolu po dwa zwycięstwa odniosły jeszcze dwie drużyny - Barcelona i Manchester United.

"Duma Katalonii" jest liderem grupy G. W środę u siebie zmierzy się z Dynamem Kijów Tomasza Kędziory. Natomiast Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego, który w poprzedniej kolejce uległ Barcelonie 0:2, na wyjeździe zagra z Ferencvarosi TC Budapeszt.

Manchester United kiepsko radzi sobie na krajowym podwórku, ale w Lidze Mistrzów spisuje się bez zarzutu. Po wygranych z Paris Saint-Germain 2:1 i RB Lipsk 5:0, w Turcji "Czerwone Diabły" zmierzą się z ekipą Istanbul Basaksehir.

Spotkania RB Lipsk z PSG w dwóch najbliższych kolejkach będą natomiast kluczowe dla tych drużyn w walce o fazę pucharową. Sędzią tego najbliższego będzie Szymon Marciniak.

W grupie E bardzo przybliżyć się do tego celu mogą Chelsea Londyn i Sevilla. Oba zespoły mają po cztery punkty i nie straciły jeszcze gola. Na wyjazdach "The Blues" zagrają z Rennes, a Sevilla z FK Krasnodar.

W grupie F po cztery punkty mają Lazio Rzym i Club Brugge. Trzy zgromadziła Borussia Dortmund Łukasza Piszczka, a z zerem zestawienie zamyka Zenit Sankt Petersburg. Lazio czeka podróż do Rosji, natomiast Borussię do Belgii.

Faza grupowa ma się zakończyć 9 grudnia, a finał tegorocznej edycji zaplanowano na 29 maja 2021 roku w Stambule.