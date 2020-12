W Dortmundzie tuż przed przerwą prowadzenie gospodarzom dał Raphael Guerreiro. W 67. minucie z rzutu karnego wyrównał Ciro Immobile. Piszczek rozegrał całe spotkanie.

Na jedną kolejkę przed końcem fazy grupowej Borussia w tabeli grupy F o punkt wyprzedza Lazio oraz o trzy Club Brugge. Belgowie nie zdołają już jej jednak wyprzedzić, bo przy równym dorobku decydują bezpośrednie mecze, a BVB oba wygrała.

Club Brugge w środę pokonał u siebie Zenit Sankt Petersburg 3:0 i o awans do 1/8 finału zagra z Lazio 8 grudnia w Rzymie.

Niezwykle ciekawie zrobiło się w grupie H. PSG zrewanżowało się Manchesterowi za porażkę u siebie i na Old Trafford wygrało 3:1. Prowadzenie gościom już w szóstej minucie dał Neymar. Co prawda w 33. wyrównał Marcus Rashford, ale druga połowa należała do paryżan.

W 69. minucie trafił Marquinhos, a w doliczonym przez sędziego czasie gry rywali dobił Neymar. Gospodarze od 70. minuty grali w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartką ukarany został Fred.

Dogonić tę dwójkę w dramatycznych okolicznościach zdołało RB Lipsk. Niemiecki zespół dzięki bramce w doliczonym czasie Alexandra Soerlotha pokonał na wyjeździe Istanbul Basaksehir 4:3 i także ma dziewięć punktów.

W ostatniej kolejce w najlepszej sytuacji będzie PSG, które podejmie turecką ekipę. "Czerwone Diabły" czeka natomiast podróż do Lipska. Choć stawka jest wyrównana, to w najgorszej sytuacji są Niemcy. RB Lipsk do awansu potrzebuje wygranej z "ManU" lub porażki PSG, w przypadku remisu.

Piąte zwycięstwo w piątym meczu odniosła Barcelona. Tym razem "Duma Katalonii" pokonała na wyjeździe Ferencvaros Budapeszt 3:0 i jako jedyna może się pochwalić kompletem punktów. Na listę strzelców wpisali się Antoine Griezmann, Martin Braithwaite i Ousmane Dembele. Wszystkie bramki padły w pierwszych 30 minutach.

W drugim meczu grupy G, także pewny już awansu do fazy pucharowej Juventus Turyn wygrał u siebie z Dynamem Kijów 3:0. Czyste konto zachował Wojciech Szczęsny, a bramki dla "Starej Damy" zdobyli: Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata.

Ronaldo tym samym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów. To było jego 132. trafienie w tych rozgrywkach, a także 750. w karierze. 35-latek zdobył 450 goli dla Realu Madryt, 118 dla Manchesteru United, 102 dla Portugalii, 75 dla Juventusu i pięć dla Sportingu Lizbona.

Spotkanie w Turynie było pierwszym w historii męskiej Ligi Mistrzów sędziowanym przez kobietę. Arbitrem była Francuzka Stephanie Frappart.

W grupie E rozstrzygnęła się sprawa pierwszego miejsca. Na pewno zajmie je Chelsea Londyn, która wygrała na wyjeździe z Sevillą 4:0. Wszystkie bramki zdobył Olivier Giroud. Hiszpanie również są pewni gry w 1/8 finału.

We wtorek Bayern Monachium stracił pierwsze punkty i przerwana została jego seria 15 zwycięstw w LM. Bez kilku podstawowych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego, któremu trener Hansi Flick pozwolił odpocząć, a m.in. z dwoma 17-latkami na boisku, zremisował w Madrycie z Atletico 1:1. Gospodarze prowadzili od 26. minuty i gola Portugalczyka Joao Felixa. Gdyby wygrali, byliby pewnie awansu, ale w 86. minucie rzut karny dla gości wykorzystał wprowadzony do gry w drugiej połowie Thomas Mueller.

To trzeci remis hiszpańskiego zespołu, który z sześcioma punktami jest drugi, za Bayernem (13). O dwa wyprzedza FC Salzburg, który wygrał w Moskwie z Lokomotiwem 3:1. Bezpośredni pojedynek mistrza Austrii z Atletico w ostatniej kolejce zdecyduje, która z drużyn zagra w lutym w fazie pucharowej. Ekipie z Madrytu wystarczy remis.

Lokomotiw z trzema punktami, ale bez zwycięstwa, zamyka tabelę i tylko wygrana w Monachium, przy równoczesnym braku zwycięstwa Salzburga, premiować będzie rosyjski klub grą w Lidze Europy.

We wtorek pełne 90 minut w jego barwach rozegrał Maciej Rybus, a Grzegorz Krychowiak pozostaje w izolacji po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa.

W grupie C pierwsze punkty w rozgrywkach stracił też Manchester City, remisując w Porto 0:0. Taki rezultat oznacza awans gospodarzy do 1/8 finału. "The Citizens" byli go już pewni wcześniej.

Kropkę nad i postawił Liverpool. Triumfator Champions League z 2019 roku wygrał z Ajaksem Amsterdam 1:0 po trafieniu 19-letniego Curtisa Jonesa, któremu asystował jego rówieśnik Neco Williams, i także może być pewny kontynuowania przygody z LM.

"The Reds" mają 12 punktów i o cztery wyprzedzają w grupie D Atalantę Bergamo, która zremisowała z duńskim FC Midtjylland 1:1. Włoski zespół o punkt wyprzedza Ajax i mecz tych drużyn w ostatniej kolejce przesądzi, która z nich powalczy dalej w LM, a która trafi do LE.

Zagmatwana jest sytuacja w grupie B. Wszystko za sprawą wtorkowych porażek ekip zajmujących dotychczas dwa czołowe miejsca - prowadząca w tabeli Borussia Moenchengladbach uległa ostatniemu Interowi Mediolan 2:3 (po dwa gole Alassane Plea i Romelu Lukaku), a drugi Real Madryt w Kijowie przegrał z Szachtarem Donieck 0:2.

Takie wyniki sprawiły, że tabela się spłaszczyła i ostatni wciąż Inter - pięć punktów - od lidera z Moenchengladbach dzielą tylko trzy. Układ meczów ostatniej kolejki jest taki (Real - Borussia i Inter - Szachtar), że na awans liczyć mogą nadal piłkarze i kibice każdego z zespołów.

Wyniki 5. kolejki i tabele piłkarskiej Ligi Mistrzów:

środa, 2 grudnia

grupa E

FK Krasnodar - Stade Rennes 1:0 (0:0)

Sevilla - Chelsea Londyn 0:4 (0:1)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Chelsea Londyn 5 4 1 0 13-1 13 - awans

2. Sevilla 5 3 1 1 6-7 10 - awans

3. FK Krasnodar 5 1 1 3 5-10 4

4. Stade Rennes 5 0 1 4 2-8 1

grupa F

FC Brugge - Zenit Sankt Petersburg 3:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Lazio Rzym 1:1 (1:0)

1. Borussia Dortmund 5 3 1 1 10-4 10 - awans

2. Lazio Rzym 5 2 3 0 9-5 9

3. FC Brugge 5 2 1 2 6-8 7

4. Zenit Sankt Petersburg 5 0 1 4 3-11 1

grupa G

Ferencvaros Budapeszt - Barcelona 0:3 (0:3)

Juventus Turyn - Dynamo Kijów 3:0 (1:0)

1. Barcelona 5 5 0 0 16-2 15 - awans

2. Juventus Turyn 5 4 0 1 11-4 12 - awans

3. Dynamo Kijów 5 0 1 4 3-13 1

4. Ferencvaros Budapeszt 5 0 1 4 5-16 1

grupa H

Istanbul Basaksehir - RB Lipsk 3:4 (1:2)

Manchester United - Paris Saint-Germain 1:3 (1:1)

1. Manchester United 5 3 0 2 13-7 9

2. Paris Saint-Germain 5 3 0 2 8-5 9

3. RB Lipsk 5 3 0 2 8-10 9

4. Istanbul Basaksehir 5 1 0 4 6-13 3



wtorek, 1 grudnia

grupa A

Lokomotiw Moskwa - FC Salzburg 1:3 (0:2)

Atletico Madryt - Bayern Monachium 1:1 (1:0)

1. Bayern Monachium 5 4 1 0 16-5 13 - awans

2. Atletico Madryt 5 1 3 1 5-8 6

3. FC Salzburg 5 1 1 3 10-15 4

4. Lokomotiw Moskwa 5 0 3 2 5-8 3

grupa B

Szachtar Donieck - Real Madryt 2:0 (0:0)

Borussia Moenchengladbach - Inter Mediolan 2:3 (1:1)

1. Borussia Moenchengladbach 5 2 2 1 16-7 8

2. Real Madryt 5 2 1 2 9-9 7

3. Szachtar Donieck 5 2 1 2 5-12 7

4. Inter Mediolan 5 1 2 2 7-9 5

grupa C

FC Porto - Manchester City 0:0

Olympique Marsylia - Olympiakos Pireus 2:1 (0:1)

1. Manchester City 5 4 1 0 10-1 13 - awans

2. FC Porto 5 3 1 1 8-3 10 - awans

3. Olympiakos Pireus 5 1 0 4 2-8 3

4. Olympique Marsylia 5 1 0 4 2-10 3

grupa D

Atalanta Bergamo - FC Midtjylland 1:1 (0:1)

Liverpool - Ajax Amsterdam 1:0 (0:0)

1. Liverpool 5 4 0 1 9-2 12 - awans

2. Atalanta Bergamo 5 2 2 1 9-8 8

3. Ajax Amsterdam 5 2 1 2 7-6 7

4. FC Midtjylland 5 0 1 4 3-12 1