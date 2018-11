W Moguncji lider długo męczył się z gospodarzami, a prowadzenie objął dopiero w 67. minucie. Gola - dziewiątego w tym sezonie ligowym - zdobył Hiszpan Paco Alcacer, który dzień wcześniej podpisał z klubem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2023 roku.

Niespełna trzy minuty później Mainz zdołało doprowadzić do wyrównania, a na listę strzelców wpisał się Szwed Robin Quaison. Ok. kwadransa przed ostatnim gwizdkiem sędziego Piszczek spróbował strzału lewą nogą z kilkunastu metrów, ale piłkę zablokował jeden z obrońców. Ta wróciła do Polaka, który uderzył tym razem prawą nogą - i trafił precyzyjnie w "okienko" bramki gospodarzy. To jego pierwszy gol w tym sezonie.

Przypomina się Łukasz Piszczek. https://t.co/Z0TiVWltTp — KRZYSZTOF PTAK (@KRZYSZTOFPTAK78) 24 listopada 2018

Dortmundczycy pozostają niepokonani w lidze. Z dorobkiem 30 punktów są na pierwszym miejscu w tabeli, mają siedem "oczek" przewagi nad Eintrachtem Frankfurt, który pokonał w sobotę na wyjeździe Augsburg 3:1. Tyle samo punktów, tj. 23, ma też Borussia Moenchengladbach, która w niedzielę podejmie Hannover 96.

Dopiero piąty z dorobkiem 21 punktów jest broniący tytułu Bayern. Monachijczycy tylko zremisowali przed własną publicznością z beniaminkiem z Duesseldorfu 3:3, mimo że jeszcze kwadrans przed końcem meczu prowadzili 3:1. Gole dla gospodarzy zdobyli Niklas Suele (17.) i Thomas Mueller (20. i 58.; Lewandowski asystował przy tym drugim trafieniu), a w barwach gości hat-trickiem popisał się Belg Dodi Lukebakio (44., 78. i 90+3.).