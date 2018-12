Obaj Polacy grali od pierwszej do ostatniej minuty w ekipie z Neapolu. Zieliński trafił do siatki w siódmej minucie strzałem z kilkunastu metrów po zamieszaniu w polu karnym, zapewniając gospodarzom prowadzenie. Był to jego trzeci ligowy gol w tym sezonie.

Z kolei Milik pokonał bramkarza gości głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 68. minucie i uderzeniem z bliska kwadrans później. 24-letni napastnik ma w dorobku cztery bramki w tym sezonie. Na listę strzelców w sobotę wpisał się również Algierczyk Adam Ounas (40.).

Napoli zgromadziło 35 punktów i ma osiem straty do prowadzącego w tabeli Juventusu Turyn. W piątkowym szlagierze "Stara Dama", z Wojciechem Szczęsnym w bramce, pokonała u siebie Inter Mediolan 1:0. Jedynego gola w "derbach Italii" uzyskał Chorwat Mario Mandzukic (66.). Inter zajmuje trzecie miejsce z 29 punktami.

W innym sobotnim meczu 10. Sampdoria, w której występują Bartosz Bereszyński, Dawid Kownacki i Karol Linetty, zagra na wyjeździe z piątym Lazio (godz. 20.30).

W niedzielę trzecia od końca Bologna będzie miała okazję opuścić strefę spadkową. Zagra bowiem na wyjeździe z Empoli, do którego traci dwa punkty. Będzie to wyjątkowy mecz dla Łukasza Skorupskiego, który obecnie jest bramkarzem gości, ale w przeszłości występował w Empoli na zasadzie wypożyczenia z Romy.

Z kolei 15. SPAL Thiago Cionka zagra na wyjeździe z sąsiadującą w tabeli drużyną Krzysztofa Piątka Genoą, która ma punkt więcej od zespołu z Ferrary. Zamykające tabelę Chievo, którego zawodnikami są Paweł Jaroszyński i Mariusz Stępiński, zmierzy się na wyjeździe z dziewiątą Parmą.