Polski napastnik, który rozegrał całe spotkanie, trafił do siatki na początku drugiej połowy. Nie miał trudnego zadania - po zagraniu (być może próbie strzału) Sergio Pellissiera dobiegł do piłki i trafił z kilku metrów do pustej bramki.

ZNAKOMITA KOLEJKA POLAKÓW 🇵🇱 W SERIE A TIM! GOL STĘPIŃSKIEGO! ⚽



Wkrótce potem wyrównał po efektownym strzale z rzutu wolnego 37-letni Bruno Alves. Doświadczony portugalski obrońca ustalił w ten sposób wynik spotkania. Goście kończyli w dziesiątkę - w 73. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Fabio Depaoli.

Dla Stępińskiego to czwarty ligowy gol w sezonie, a pierwszy od 28 października. Rezerwowym w ekipie Chievo był Paweł Jaroszyński.Zamykające tabelę Chievo (czwarty remis z rzędu), które rozpoczęło sezon z odjętymi karnie trzema punktami, ma obecnie trzy punkty na "plusie". Do bezpiecznej strefy traci dziesięć.

W spotkaniu Empoli - Bologna (2:1) w bramce gości wystąpił Łukasz Skorupski, natomiast Michał Marcjanik był rezerwowym obrońcą Empoli.

Trzy gole dla Atalanty strzelił Kolumbijczyk Duvan Zapata. Jego zespół wygrał na wyjeździe z Udinese 3:1, Arkadiusz Reca był rezerwowych wśród piłkarzy gości.

Dzień wcześniej Arkadiusz Milik zdobył dwie bramki, a Piotr Zieliński jedną w wygranym 4:0 meczu wicelidera Napoli z Frosinone.

Milik w obecnym sezonie Serie A zaliczył siedem trafień, a Zieliński trzy.