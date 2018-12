Walijczyk trafił do bramki gospodarzy w ósmej minucie. Bez przyjęcia uderzył piłkę z powietrza, a ta po rykoszecie zmyliła bramkarza i wpadła do bramki. To jego pierwszy, ligowy gol od trzech miesięcy. Poprzednią bramkę w La Liga zdobył pierwszego września.

To ósme zwycięstwo "Królewskich" w dziewięciu ostatnich meczach biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki pod wodzą Santiago Solariego. Dzięki tej wygranej Real awansował na czwarte miejsce kosztem Alaves. Do prowadzącej Barcelony traci pięć punktów.