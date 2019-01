W prezentacji 23-letniego Piątka, który oficjalnie zawodnikiem "Rossonerich" został w czwartek, wzięli też udział odpowiadający obecnie za pion sportowy Milanu byli piłkarze tego klubu Brazylijczyk Leonardo i Paolo Maldini.

Nigdy nie myślałem, że będę kiedyś w takim klubie jak Milan. Nie przychodzę tutaj, by tylko być, ale by dokonać czegoś wielkiego. Zobaczymy, czy to się uda, jak to będzie - powiedział Piątek.

Polak podpisał kontrakt z Milanem do 30 czerwca 2023. Według nieoficjalnych informacji jego dotychczasowy klub - CFC Genoa - zainkasował za transfer 35 milionów euro, co czyniłoby go najdroższym polskim piłkarzem w historii.

Milan to jeden z najbardziej renomowanych klubów piłkarskich świata, m.in. siedem razy sięgnął po Puchar Europy, 18-krotnie zdobył mistrzostwo kraju, ostatnio w 2011 roku, i pięć razy triumfował w Pucharze Włoch.