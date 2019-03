W rozliczeniu uwzględniono okres do maja ub. r. "Wilki" zapewniły sobie awans do ekstraklasy już w kwietniu, a sezon zakończyły z 99 punktami - o dziewięć więcej od najbliższych rywali. Co ciekawe strata wyniosła o połowę mniej niż w poprzednim sezonie.

Od 2016 roku właścicielem angielskiego klubu jest chińskie konsorcjum Fonsun International, które odkupiło udziały od Steve'a Morgana za 45 mln funtów. Od początku priorytetem był powrót i stałe miejsce w Premier League. Od czasu awansu wydano 109 mln funtów na nowych piłkarzy.

Po 29 kolejkach angielskiej ekstraklasy Wolverhampton z 43 punktami zajmuje siódme miejsce w tabeli. Zagra również w ćwierćfinale Pucharu Anglii z Manchesterem United.