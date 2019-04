Poprzednim w 2005 roku był John Terry z Chelsea Londyn.

Van Dijk trafił do Liverpoolu w styczniu 2018 roku z Southampton za 99 mln dolarów i znacząco poprawił defensywę "The Reds". W tym sezonie zespół trenera Juergena Kloppa w 20 meczach nie stracił bramki i wciąż ma szansę na pierwsze od 1990 roku mistrzostwo Anglii. Na dwie kolejki przed końcem do prowadzącego Manchesteru City traci jeden punkt.

Rok temu nagroda PFA trafiła do innego piłkarza Liverpoolu - Egipcjanina Mohameda Salaha.

W tym sezonie nominowali byli jeszcze: Raheem Sterling, Sergio Aguero i Bernardo Silva z Manchesteru City, Sadio Mane z Liverpoolu oraz Eden Hazard z Chelsea.