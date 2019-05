W piątek wieczorek Kylian Mbappe zdobył bramkę dla Paris Saint-Germain w spotkaniu ostatniej kolejki francuskiej Ligue 1 z Reims (1:3). To było jego 33. trafienie w rozgrywkach.

Bez względu na rozstrzygnięcia weekendowe we włoskiej Serie A na trzeciej pozycji pozostanie Fabio Quagliarella (Sampdoria Genua) - 26 goli. Odrobienie straty do wyprzedzających go zawodników jest praktycznie niemożliwe.

Więcej bramek strzelił Mbaye Diagne (Galatasaray Stambuł) - 30, ale w słabszej lidze tureckiej, dlatego zgromadził mniej punktów od Quagliarelli; chodzi o mniejszy przelicznik.

Na piątym miejscu, z dorobkiem 22 goli, znajduje się siedmiu piłkarzy, w tym Lewandowski i Piątek. Napastnik AC Milan może jeszcze poprawić dorobek w niedzielnym meczu ze SPAL. Również 22 trafienia i 44 punkty ma na koncie Duvan Zapata (Atalanta Bergamo).

Messi zwyciężył po raz szósty w tej klasyfikacji, poprzednio w 2010, 2012, 2013, 2017 i 2018 roku.

Tym razem poza czołową dziesiątką są m.in. Luis Suarez (Barcelona) i Karim Benzema (Real Madryt) - po 21 goli (42 pkt). Tyle samo bramek strzelił Cristiano Ronaldo, ale jego Juventus Turyn w niedzielę gra jeszcze z Sampdorią Genua w ostatnie kolejce Serie A.

Klasyfikacja Złotego Buta 2018/2019 (do rozegrania ostatnia kolejka w lidze włoskiej):

1. Leo Messi (FC Barcelona) - 36 bramek (72 punkty)

2. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 33 (66)

3. Fabio Quagliarella (Sampdoria Genua) - 26 (52)

4. Mbaye Diagne (Galatasaray Stambuł) - 30 (45)

5. m.in. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 22 (44)

.Krzysztof Piątek (AC Milan) - 22 (44)