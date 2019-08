Według angielskich mediów, 21-letni Bielik kosztował ok. 10 milionów funtów.

"Byłem pod wrażeniem jego gry podczas niedawnych mistrzostw Europy do lat 21. To zawodnik, który może grać i jako defensywny pomocnik, i środkowy obrońca, co daje nam więcej możliwości ustawienia drużyny. Bielik jest bardzo dobrą inwestycją klubu, cieszę się, że do nas dołączył" - stwierdził trener ekipy "Baranów" Phillip Cocu.

W ostatnim sezonie Bielik grał w Charltonie, a wcześniej był wypożyczony z Arsenalu m.in. do Birmingham City.

W pierwszej kolejce The Championship zespół Derby County FC spotka się w poniedziałek z Huddeersfield Town. Do tego klubu niedawno został wypożyczony (z Liverpoolu) bramkarz polskiej "młodzieżówki" 20-letni Kamil Grabara.