Napastnik, który w środę skończy 31 lat, otrzymał notę 2 (skala 1-6, "jedynka" oznacza klasę światową).

Król strzelców poprzedniego sezonu w piątkowym meczu w Monachium trafił najpierw do siatki rywali w 24. minucie, gdy wślizgiem skierował piłkę do siatki po dośrodkowaniu Serge'a Gnabry'ego. Z kolei w 60. minucie wykorzystał rzut karny, podyktowany za faul Serba Marko Grujica na nim, doprowadzając do remisu 2:2.

Lewandowski (w 76. minucie został ukarany żółtą kartką) zdobył co najmniej jedną bramkę w meczu 1. kolejki Bundesligi po raz piąty z rzędu.

Polski napastnik jest jedynym zawodnikiem Bayernu, który trafił teraz do jedenastki kolejki "Kickera".

Najlepszym piłkarzem inauguracyjnej serii Bundesligi wybrano Austriaka Marcela Sabitzera z RP Lipsk (nota 1). Jego drużyna wygrała w niedzielę na wyjeździe 4:0 z beniaminkiem Unionem Berlin, którego bramki strzegł Rafał Gikiewicz.