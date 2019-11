Może w jakimś stopniu sprzedaliśmy duszę diabłu, ale zatrudnienie Mourinho to na pewno poważny sygnał. Zarząd oskarżany był w przeszłości o to, że nie chce wykonać kolejnego kroku w walce o trofea, ale teraz ściągnął człowieka, który wszędzie gdzie pracował odnosił sukces - powiedział na antenie BBC dziennikarz Ricky Sacks.

Mourinho na stanowisku zastąpił Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Londynie od maja 2014 roku. W poprzednim sezonie doprowadził "Koguty" do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrały z Liverpoolem 0:2. Latem nastrój w szatni zdecydowanie się jednak zepsuł. Otwarcie o chęci odejścia z drużyny mówił świetny rozgrywający Christian Eriksen. W efekcie z tylko trzema zwycięstwami w 12 meczach obecnego sezonu Tottenham zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli Premier League.

Można podziwiać to, że prezes klubu Daniel Levy zwolnił trenera, z którego piłkarze byli niezadowoleni, na takiego, który pewnie uczyni ich jeszcze bardziej nieszczęśliwymi. Mourinho to jednak zwycięzca. Jeśli uczyni Spurs twardszymi, trudniejszymi do pokonania, to cel zostanie osiągnięty - ocenił dziennikarz ESPN Mark Ogden.

Uwielbiam Mauricio Pochettino, ale zespół bardzo obniżył loty. Zarząd to bezwzględni biznesmeni. Zdali sobie sprawę, że jeśli nic się nie zmieni, to drużyna nie zajmie miejsca w najlepszej czwórce. Poza tym po takim czasie głos trenera już tak nie działa na zawodników. Nowy człowiek może z nich wydobyć dodatkowe 10 procent - skomentował były trener Tottenhamu Harry Redknapp.

Mourinho bez pracy pozostawał od blisko roku, kiedy zwolniony został z Manchesteru United. Odchodził w atmosferze konfliktu z częścią piłkarzy, w tym największą gwiazdą Paulem Pogbą. Portugalczyk z Tottenhamem kontrakt podpisał do końca sezonu 2022/23. Według gazety "Daily Mail" rocznie ma zarabiać 15 mln funtów, czyli dwa razy więcej niż Pochettino.

Tak, Mourinho zdobywa trofea, ale w czterech ostatnich klubach (Inter, Real Madryt, Chelsea Londyn, Manchester United) po sukcesach szybko następował regres i po odejściu zostawiał po sobie coraz większe pobojowisko. To nie jest obiecująca tendencja - uważa dziennikarz Michael Cox.

Przez pięć i pół roku Pochettino wydał na transfery 109 mln funtów. Mourinho wyrównał tę kwotę w 12 tygodni w Manchesterze United - zwrócił uwagę jego kolega po fachu Daniel Storey z BBC.

Tottenham ma powierzchnię około czterech mil kwadratowych. Będzie nam trudno poradzić sobie z ego Mourinho, które jest większe nawet od naszego nowego stadionu - powiedział członek Izby Gmin z tego okręgu David Lammy.

56-letni Portugalczyk to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców. Jego pierwszym dużym sukcesem było zdobycie z FC Porto Pucharu UEFA w sezonie 2002/03. Rok później triumfował ze "Smokami" w Lidze Mistrzów i stał się niezwykle pożądanym trenerem.

W dorobku ma m.in. trzy tytuły mistrza Anglii z Chelsea Londyn, dwa mistrza Włoch z Interem Mediolan, z którym także wygrał Ligę Mistrzów (2009/10). Z Realem Madryt wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, a z Manchesterem United triumfował w Lidze Europejskiej (dawny Puchar UEFA).

Mourinho to niesamowity trener. Jeśli byłbym piłkarzem Tottenhamu, to jego przyjście wprawiłoby mnie w zachwyt. Myślę, że nie zajmie mu dużo czasu przekonanie do siebie zawodników. Zdobył wiele trofeów i bez wątpienia chciałbym dla niego grać - powiedział były piłkarz "Kogutów" legendarny Paul Gascoigne.

W sobotę w derbach Londynu Tottenham zagra na wyjeździe z West Ham United.