Wicemistrzowie Włoch wygrali to spotkanie 4:0 (hat-trickiem w pierwszej połowie popisał się Milik) i awansowali do 1/8 finału. Jednak to nie uratowało posady Ancelottiego, który był skłócony z prezesem Aurelio De Laurentiisem.

Wcześniej Napoli nie potrafiło odnieść zwycięstwa w dziewięciu kolejnych meczach.

Podstawowym zadaniem Gattuso będzie przywrócenie dyscypliny i dobrych relacji we włoskim zespole. Doświadczenie trenerskie zbierał m.in. w AC Milan. Obecny klub Krzysztofa Piątka prowadził od listopada 2017 roku do końca poprzedniego sezonu.

Wcześniej pracował także w Palermo, szwajcarskim Sionie, greckim OFI Kreta. Prowadził też trzecioligową włoską Pisę, z którą uzyskał awans do wyższej dywizji.

Po 15 kolejkach Serie A Napoli zajmuje siódmą pozycję. Ma 21 punktów - siedem straty do szóstej Atalanty Bergamo i 17 do prowadzącego Interu Mediolan.