AC Milan kilka dni temu zatrudnił Zlatana Ibrahimovica. To oznacza, że Krzysztof Piątek zyskał poważnego konkurenta do walki o miejsce w podstawowym składzie mediolańskiej drużyny. Polak nie zamierza jednak poddać się bez walki, co pokazał już w piątkowym sparingu.

Ibrahimovic towarzyski mecz z Rhodense rozpoczął w wyjściowym składzie. W pojedynku z zespołem z piątej ligi strzelił jednego gola i zaliczył asystę. W 38-letniego Szweda zmienił Piątek. Liga włoska: Zlatan Ibrahimovic witany w Mediolanie przez tłumy kibiców Zobacz również Napastnik reprezentacji Polski wykazał się lepszą skutecznością od swojego rywala do miejsca w składzie. Były gracz Zagłębia Lubin dwukrotnie umieścił piłkę w siatce bramkarza Rhodense.