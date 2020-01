W czwartkowy wieczór Barcelona przegrała w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Atletico Madryt 2:3. Katalończycy prowadzili 2:1 i wydawało się, że to oni awansują do finału. Nic z tego. Podopieczni Diego Simeone strzelili dwa gole i to oni powalczą z Realem Madryt o trofeum.

Po meczu spora krytyka spłynęła na trenera Barcelony. Valverde już od dłuższego czasu ma coraz gorszą prasę, a jego notowania spadają z tygodnia na tydzień. W efekcie spekulacje dotyczące jego zwolnienia tylko się nasilają.

Oficjalnie szefowie Barcelony murem stoją za obecnym szkoleniowcem drużyny, ale jednocześnie dyrektor generalny, Oscar Grau i dyrektor sportowy Eric Abidal spotkali się w Katarze z Xavim Hernandezem. Wysłannicy z Katalonii podobno rozmawiali z legendą Barcelony o możliwości przejęcia przez niego sterów na ławce trenerskiej w jego byłym klubie.