Eriksen grał w londyńskiej drużynie od 2013 roku, kiedy przeniósł się z Ajaxu Amsterdam. W 226 występach w Premier League zdobył 51 bramek i miał 62 asysty.

Reklama

Teoretycznie wartość Eriksena jest znacznie większa. Dotychczasowy kontrakt Duńczyka z "Kogutami" miał jednak wygasnąć w czerwcu, a 27-latek nie zamierzał go przedłużać. Jeśli Tottenham nie sprzedałby go w styczniu, to latem odszedłby z klubu za darmo.

Inter w tabeli ligi włoskiej zajmuje drugie miejsce. Do prowadzącego Juventusu Turyn traci trzy punkty.