Reprezentant Polski Łukasz Fabiański po niespełna trzytygodniowej przerwie wrócił do bramki West Ham United, ale jego zespół przegrał w zaległym meczu ligi angielskiej z Liverpoolem 0:2. To 23. w sezonie zwycięstwo piłkarzy "The Reds", którzy stracili dotychczas tylko dwa punkty.

34-letni Fabiański już po raz drugi w tym sezonie pauzował z powodu urazu mięśnia biodrowego. Po kontuzji odniesionej we wrześniu konieczna była jednak operacja i jego przerwa w grze trwała trzy miesiące. Wrócił na boisko tuż przed końcem roku, a 10 stycznia nie dokończył spotkania z Sheffield United (0:1), odczuwając ból w tym samym miejscu. Teraz jednak okazało się, że doszło do zapalenia wokół miejsca szwów po zabiegu i absencja nie trwała długo. Reklama Angielski piłkarz ukarany dwiema żółtymi kartkami w ciągu 12 sekund [WIDEO] Zobacz również Polak nie pomógł jednak kolegom zatrzymać kroczących od zwycięstwa do zwycięstwa zawodników Liverpoolu. Pod nieobecność kontuzjowanego Sadio Mane pierwsze skrzypce w zespole gości grał Mohamed Salah. W 35. minucie Egipcjanin pokonał Fabiańskiego pewnie egzekwując rzut karny, podyktowany za faul na zastępującym Senegalczyka w podstawowej jedenastce Belgu Divocku Origim. W drugiej połowie goście na drugiego gola zamienili jeden z kontrataków - w roli podającego wystąpił Salah, a w sytuacji sam na sam Polakowi szans nie dał Alex Oxlade-Chamberlain. Liverpool z 24 meczów Premier League wygrał 23, a zremisował tylko 20 października na Old Trafford z Manchesterem United (1:1). W tabeli prowadzi z 19-punktową przewagą nad broniącym tytułu Manchesterem City. "Młoty", które doznały trzeciej porażki w czterech ostatnich występach, z 23 pkt zajmują 17. pozycję. Taki sam dorobek mają znajdujące się już w strefie spadkowej Bournemouth AFC Artura Boruca i Watford.