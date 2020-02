Pensję 28-letniego napastnika oszacowano na 3,06 miliona euro (brutto) na miesiąc. To zdecydowanie więcej niż zarobki drugiego w zestawieniu, o siedem lat młodszego Kyliana Mbappe - 1,91 mln euro.

Kolejne miejsca zajmują Brazylijczyk Thiago Silva (1,5 mln euro), Urugwajczyk Edinson Cavani (1,345 mln), Brazylijczyk Marquinhos, Włoch Marco Verratti (obaj po 1,2 mln), Argentyńczyk Angel Di Maria (1,1 mln) kostarykański bramkarz Keylor Navas (1 mln), Włoch Mauro Icardi (800 tys. euro), Argentyńczyk Esteban Paredes (750 tys.) i Presnel Kimpembe (670 tys.).

Dopiero na 12. pozycji pojawia się zawodnik innego klubu - Wissam Ben Yedder z AS Monaco, który co miesiąc otrzymuje 650 tysięcy euro. Podobną kwotę pobiera inny piłkarz PSG - Hiszpan Ander Herrera, a na kolejnych miejscach znaleźli się jego kolega z drużyny Niemiec Julian Draxler, ex aequo z Hiszpanem Ceskiem Fabregasem z AS Monaco (po 600 tys. euro).

"L'Equipe" poinformował również, że jest ogromna przepaść między czołówką a większością pozostałych graczy występujących w Ligue 1. Wynagrodzenie połowy piłkarzy tej ligi nie przekracza 35 tysięcy euro miesięcznie.

Nie dziwi zatem, że PSG, które zdobyło tytuł w sześciu z ostatnich siedmiu sezonów, także po 23 kolejkach trwających rozgrywek pewnie prowadzi w tabeli. Paryżanie zgromadzili 58 punktów, a wicelider Olympique Marsylia ma o 12 mniej. AS Monaco, którego piłkarzem jest Kamil Glik (a od przyszłego sezonu - także bramkarz Radosław Majecki, wypożyczony obecnie do Legii Warszawa), jest na 10. miejscu z dorobkiem 32 "oczek".