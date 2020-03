Największe straty poniesie Premier League, jeśli nie uda się rozegrać pozostałych 92 meczów sezonu. Angielska ekstraklasa może stracić od 1,15 do 1,25 mld euro. Na tę sumę składa się od 700 do 800 mln euro z tytułu praw telewizyjnych, 250-300 mln od sponsorów oraz 170-180 mln strat ze sprzedaży biletów i usług wokół meczów.

Druga w kolejności jest hiszpańska La Liga – 800-950 mln euro, a dalej: niemiecka Bundesliga - 650-700 mln, włoska Serie A – 550-650 mln oraz francuska Ligue 1 – 300-400 mln.

Szacunki KPMG nie uwzględniają strat związanych z przerwaniem rozgrywek europejskich i krajowych pucharów.

Bundesliga zawiesiła mecze do 2 kwietnia, Premier League i Serie A – do 3 kwietnia, La Liga – do 5 kwietnia, natomiast francuska ekstraklasa – aż do odwołania.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 200 tys. przypadków zakażenia i ponad 8,2 tys. zgonów.