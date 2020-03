Dziennik ocenił, że to „najlepszy scenariusz” na ograniczenie strat wynikających z przerwania rozgrywek wskutek pandemii koronawirusa, mimo że pierwsze mecze po przerwie byłyby rozgrywane przy pustych trybunach.

Reklama

Według opublikowanego kilka dni temu raportu międzynarodowej firmy audytorskiej KPMG angielska Premier League straciłaby najwięcej ze wszystkich lig - od 1,15 do 1,25 miliarda euro, gdyby nie udało się rozegrać pozostałych 92 meczów sezonu.

Rozgrywki przerwano 13 marca. Początkowo przerwa miała trwać do 3 kwietnia, a ostatnio wydłużono ją do 30 kwietnia. Szanse na powrót piłkarzy do gry w maju są niewielkie wobec trudnej sytuacji epidemicznej w Anglii.

W tabeli Premier League zdecydowanym liderem jest Liverpool. Po 29 kolejkach aż o 25 punktów wyprzedza drugi Manchester City.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Globalnie odnotowano już ponad 317 tys. zakażeń oraz ponad 13,6 tys. zgonów. W Wielkiej Brytanii zdiagnozowano do tej pory ponad 5 tys. chorych, a zmarło 240 osób.