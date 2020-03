Argentyński napastnik jest jednym z trzech zawodników "Starej Damy", którzy wcześniej w marcu mieli pozytywny wynik badania na koronawirusa. Pierwszym w całej włoskiej ekstraklasie był Daniele Rugani, zachorował też Francuz Blaise Matuidi.

Miałem silne objawy, ale dziś czuję się już lepiej - powiedział 26-letni Dybala, który wrócił do treningów.

Teraz już mogę się ruszać i chodzić, zaczynam też ćwiczyć. Kilka dni temu, gdy próbowałem to robić, nie mogłem złapać tchu. Bolały mnie mięśnie - relacjonował.

Łagodniej chorobę przebył Hudson-Odoi, pierwszy piłkarz angielskiej ekstraklasy z pozytywnym wynikiem badania na obecność koronawirusa w organizmie.

Rozmawiałem z nim przez cały pierwszy tydzień choroby i to był dziwny czas. Na szczęście nie cierpiał za bardzo i cieszymy się, że to zwalczył. Jest już w pełni zdrowy - powiedział trener Chelsea Frank Lampard.

Rozgrywki w Anglii i we Włoszech zostały wstrzymane kilkanaście dni temu co najmniej do końca kwietnia.