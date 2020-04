Bramkarz reprezentacji Niemiec Manuel Neuer zażądał do Bayernu Monachium podwyżki do 20 mln euro rocznie - podał zazwyczaj dobrze poinformowany dziennik "Bild". Kontrakt 34-letniego piłkarza kończy się 30 czerwca 2021, ale już teraz obie strony usiadły do rozmów.

Propozycja jaka padła od agenta Neuera Thomasa Krotha jest dla Bayernu nie do zaakceptowania - jak ocenia niemiecka gazeta i "rozzłościła władze" - napisano. Reklama Już jednak wcześniej magazyn "Kicker" pisał, że rozmowy są trudniejsze niż zakładano i obie strony na razie nie doszły do porozumienia. Ich zdaniem chodzi jednak głównie o długość nowej umowy. Bayern miał zaproponować Neuerowi kontrakt na kolejne dwa lata, a ten chce podpisać od razu na pięć. To oznaczałoby, że miałby pewne zatrudnienie do 39. roku życia. Postawy Neuera próbuje bronić niegdyś znany bramkarz Oliver Kahn, który zasiada teraz w zarządzie klubu. Generalnie, jak sam zresztą udowodniłem, bramkarze mogą znacznie dłużej grać na wysokim poziomie w piłkę niż zawodnicy z pola. To jednak wymaga niesamowicie dużo pracy - powiedział w wywiadzie dla "Sport-Bild". Bayern jest teraz w trudnej sytuacji. Wszyscy w klubie przyznają, że chcieliby zatrzymać Neuera, ale nie na pięć kolejnych lat. Tym bardziej, że podpisano już kontrakt z bramkarzem Schalke Gelsenkirchen Aleksandrem Nuebelem, który miał być następcą Neuera. W ostatnim tygodniu Bayern przedłużył kontrakt z napastnikiem Thomasem Muellerem i trenerem Hansi Flickiem. W 2021 roku kończą się kontrakty nie tylko Neuera, ale także Davida Alaby, Jerome Boatenga, Javiego Martineza, Thiago i Svena Ulreicha. Ze wszystkimi piłkarzami podobno trwają rozmowy. Zawodnikiem mistrza Niemiec jest także Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma umowę podpisaną do 30 czerwca 2023.