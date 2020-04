Sezon Premier League może być wstrzymany, ale dla kilku młodych ludzi była to przełomowa kampania - zaznaczono na wstępie.

Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu czy Aaron Wan-Bissaka z Manchester United mają już ugruntowaną pozycję w najwyższej klasie, ale co z tymi, którzy dopiero pojawili się na najwyższym poziomie? BBC Sport wybrał zespół młodych piłkarzy, którzy zrobili na nas wrażenie w sezonie 2019-20 - dodano.

W jedenastce umieszczono trzech piłkarzy Chelsea (Reece James, Fikayo Tomori, Mason Mount), po dwóch z Manchesteru United (Brandon Williams, Mason Greenwood) i Arsenalu (Bukayo Saka, Gabriel Martinelli), a także po jednym z AFC Bournemouth (bramkarz Aaron Ramsdale), Tottenhamu (Japhet Tanganga), Norwich City (Todd Cantwell) i Watfordu (Ismaila Sarr).

Przy każdym z nich umieszczono krótką notkę biograficzną oraz ciekawostkę. Na przykład w przypadku Aarona Ramsdale'a napisano, że żaden inny bramkarz nie miał od początku 2020 roku więcej obronionych strzałów w Premier League (36).

18-letni pomocnik Bukayo Saka zaliczył we wszystkich rozgrywkach sezonu 2019/20 najwięcej asyst spośród piłkarzy Arsenalu (10), a jego rówieśnik, napastnik MU Mason Greenwood strzelił 12 goli we wszystkich rozgrywkach obecnego sezonu - najwięcej ze wszystkich nastolatków w Premier League.

Również 18-letni Brazylijczyk Gabriel Martinelli jest natomiast pierwszym nastolatkiem, który zdobył 10 goli w sezonie (w różnych rozgrywkach) dla Arsenalu od czasu Francuza Nicolasa Anelki (1998/99).

Rywalizacja w Premier League z powodu pandemii koronawirusa została wstrzymana 11 marca.

Przerwa miała potrwać do końca kwietnia, ale niedawno zdecydowano, że ten okres zostanie przedłużony do odwołania. Sezon 2019/20 ma ponownie ruszyć dopiero wówczas, gdy będzie to "bezpieczne i właściwe".

Po piątkowych rozmowach z 20 klubami Premier League oświadczyła, że jej celem pozostaje ukończenie sezonu, jednak na tym etapie wszystkie daty są niepewne, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Jedenastka objawień sezonu Premier League według BBC Sport:

Aaron Ramsdale (AFC Bournemouth) - Reece James (Chelsea), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur), Fikayo Tomori (Chelsea), Brandon Williams (Manchester United) - Todd Cantwell (Norwich City), Mason Mount (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal) - Mason Greenwood (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Ismaila Sarr (Watford).