To zdarzenia doszło w poniedziałek pod siedzibą klubu. Według relacji mediów jeden z kibiców został zatrzymany, a kilku innych ukarano grzywną.

Zakaz gromadzenia się to jeden ze środków, jakie zastosowano w Grecji, by walczyć z pandemią koronawirusa. Zawieszono również m.in. organizację imprez sportowych. Obostrzenia te obowiązywać będą co najmniej do końca kwietnia.

W tym kraju odnotowano jak na razie ok. 2,3 tys. przypadków zarażenia Covid-19 i 116 ofiar śmiertelnych.

Rywalizację piłkarską w Grecji wstrzymano na początku marca. Po rozegraniu 26 meczów drużyna Świderskiego zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc do Olympiakosu Pireus 14 punktów.