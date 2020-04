Umówiliśmy się że Zlatan przyjedzie, jak tylko ustalimy datę rozpoczęcia rozgrywek. Powiedział nam, że jeżeli będzie to 4 maja, to stawi się 3, a jeżeli liga ruszy 8 maja, to będzie 7 i podkreślił, że ani sekundy wcześniej - włoski klub poinformował kanał szwedzkiej telewizji SVT.

Pozostając w Szwecji Ibrahimovic dalej trenuje z Hammarby IF, w którym posiada od listopada 25 procent akcji i na boisko Arsta IF przyjeżdża czerwonym Ferrari 458 Italia. Jednocześnie rozszerza swoje imperium nieruchomości i właśnie sfinalizował transakcję kupna dużego kawałka lasu w prowincji Jeamtland.

Jak poinformował lokalny dziennik „Oestersund Posten”, las graniczy z inną posiadłością piłkarza, którą kupił w 2012 roku, gdzie wybudował już wille i dwa mniejsze domy. Umowa wstępna została podpisana latem, kiedy piłkarz grał jeszcze w Los Angeles Galaxy, a teraz została sfinalizowana.

Tu na północy Szwecji istnieją magiczne tereny, a nieskażone cywilizacją lasy są tak nieprawdopodobne, że ludzie z Kalifornii mogą o takiej przyrodzie tylko pomarzyć i dlatego tu inwestuję - powiedział Ibrahimovic na łamach Idrotts Affarer, magazynu finansowego zajmującego się biznesem sportowym.

Nie ma się co dziwić, że nie pojechał do Włoch, gdzie musiałby poddać się 14-dniowej kwarantannie, bo chyba każdy woli trenować, chodzić do kawiarni i jeździć czerwonym Ferrari po Sztokholmie niż oglądać świat przez okno mieszkania - skomentował dziennik „Aftonbladet”.