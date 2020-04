Sambia zgłosił się do szpitala we wtorek z kłopotami żołądkowymi, do których później doszły problemy z oddychaniem. Pierwszy test na obecność koronawirusa dał wynik negatywny, ale powtórne badanie wykonane w piątek potwierdziło zakażenie.podczas robienia zakupów

Jego stan jest stabilny. Nie pogorszył się ani nie poprawił w żadnym stopniu - zaznaczył agent piłkarza Frederic Guerra w rozmowie z dziennikarzem gazety "Le Parisien".

Zdaniem menedżera, 23-letni pomocnik zaraził się .

We Francji potwierdzono łącznie ponad 122,5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 22 tysiące ofiar śmiertelnych.

Rozgrywki piłkarskie w tym kraju, jednym z najbardziej dotkniętych pandemią państw w Europie, zostały zawieszona w połowie marca na czas nieokreślony. Wznowienie ich zaplanowano wstępnie na 17 czerwca.

Po 28 kolejkach Ligue 1 w tabeli zdecydowanie prowadzi Paris Saint-Germain, które zgromadziło 68 punktów i o 12 wyprzedza Olympique Marsylia. Stołeczny klub ma też rozegrane jedno spotkanie mniej. Montpellier plasuje się na ósmej pozycji.