Ojciec 21-letniego napastnika jest także jego agentem i ma bardzo duży wpływ na decyzje Kyliana. Obecnie Mbappe gra w Paris Saint Germain i jego kontrakt jest ważny do 2022 roku. Już podobno trwają rozmowy o jego przedłużeniu, a piłkarz ma dostać jedną z najbardziej lukratywnych umów - podobną do tej, co ma Brazylijczyk Neymar (ok. 30 mln euro miesięcznie).

Nie jest jednak tajemnicą, że Mbappe najchętniej by przeszedł do Realu Madryt. Granie w koszulce "Królewskich" jest jego marzeniem z lat dziecięcych. Klopp uważa jednak, że idealnym miejscem dla francuskiego piłkarza byłby Liverpool. To właśnie tam byłaby - jego zdaniem - idealnie wykorzystana jego naturalna szybkość. Taki zawodnik byłby potrzebny "The Reds" po ewentualnym odejściu Sadio Mane.

Media podają, że PSG - mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa - może żądać za Mbappe ok. 200 mln euro.

Wszystkie ligi piłkarskie w najważniejszych europejskich krajach, w tym francuska, angielska i hiszpańska, są obecnie zawieszone i nie wiadomo, kiedy kluby wrócą do rywalizacji.