Dziennikarze "The Telegraph" powołują się na protokół Premier League, do którego mieli wgląd. Opisuje on "nową normalność" w angielskim futbolu po wznowieniu rozgrywek. Te i inne obostrzenia mogą obowiązywać nawet przez 12 miesięcy.

Angielska ekstraklasa pauzuje od blisko dwóch miesięcy z powodu koronawirusa. Na razie nie ma oficjalnej daty wznowienia rozgrywek, choć prawdopodobnym terminem jest połowa czerwca.

W niedzielę premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ma ogłosić decyzję, czy obowiązujące obecnie w kraju restrykcyjne przepisy dotyczące izolacji zostaną utrzymane, czy będą stopniowo łagodzone. Dotychczas wykryto tam ponad 200 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a na powodowaną przez niego chorobę COVID-19 według oficjalnych danych zmarło już ponad 30 tysięcy osób.