21-letni Mbappe po raz drugi z rzędu sięgnął po ten tytuł. Zdobył 18 bramek, tyle samo co Wissam Ben Yedder z AS Monaco, ale wyprzedził go większą liczbą goli strzelonych z gry (18 do 15) – wyjaśniła LFP.

Trzecie miejsce zajął inny zawodnik PSG Argentyńczyk Angel Di Maria – 14 bramek.

W ubiegłym tygodniu, stosując się do wytycznych rządowych, po raz pierwszy w historii przedwcześnie zakończono sezon piłkarski we Francji. LFP ogłosiła, że mistrzem kraju został Paris Saint-Germain, a za klasyfikację końcową przyjęto tę po 28 kolejkach.

Decyzja LFP spotkała się z protestem Olympique Lyon, który zajmując dopiero siódme miejsce stracił szansę gry w europejskich pucharach i zamierza dochodzić w sądzie odszkodowania w wysokości kilkudziesięciu milionów euro. Niezadowolony jest także zdegradowany do drugiej ligi Amiens, który także nie wyklucza kroków prawnych.

Francja jest jednym z państw najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Liczba zakażonych wynosi prawie 175 tys., a zmarłych – ponad 25 tys.